Что произойдет с организмом, если отказаться от молочных продуктов

Последние несколько лет одним из трендов стало исключение молочных продуктов из рациона питания. Кто-то отказывается из-за состояния здоровья – как вот непереносимость лактозы, а кто-то – из-за личных предпочтений. Впрочем, важно понимать, как это может повлиять на наш организм?

Как говорят эксперты о возможных последствиях отказа от молочных продуктов, сообщило издание Marca.

Воздействие на органы пищеварения

Многие люди испытывают значительные изменения в пищеварении после того, как перестали употреблять молочные продукты. В частности, у тех, кто имеет непереносимость лактозы, заметно улучшаются такие симптомы, как вздутие живота, газы и расстройство желудка.

Некоторые исследования показывают, что безмолочная диета может поддерживать здоровый микробиом кишечника, уменьшая воспаление и способствуя увеличению полезных бактерий в нем.

Воздействие на здоровье костей

Молочные продукты являются важным источником кальция и витамина D, крайне необходимы для здоровья костей. Если вы решили отказаться от молока, то очень важно найти альтернативы, которые богаты этими питательными веществами. Это поможет избежать дефицита витаминов.

Для этого эксперты рекомендуют включать такие продукты как листовая зелень, орехи и семена, а также рассмотреть вопрос о добавках, если это необходимо. Недостаток питательных веществ может увеличить риск долгосрочных проблем с костями.

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