ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
503
Время на прочтение
2 мин

Что произойдет с вашим телом через 2 недели, если каждое утро пить теплую воду: вы себя не узнаете

Как теплая вода улучшает здоровье, ускоряет процес похудения, укрепляет иммунитет и заметно влияет на внешность и красоту.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какая польза теплой воды для здоровья и красоты

Какая польза теплой воды для здоровья и красоты / © www.freepik.com/free-photo

Питье теплой воды сразу после пробуждения — это давняя традиция, но крайне актуальная сегодня. Такая вода запускает работу всех внутренних систем, улучшает обмен веществ, помогает похудеть и влияет на внешность и красоту. Рассказываем, почему нужно обязательно пить теплую воду утром.

Улучшает пищеварение, очищает организм и оказывает заметное влияние на красоту и здоровье

Теплая вода запускает перистальтику, готовит желудок к пище, устраняет утреннюю тяжесть и вздутие. Но ее действие гораздо шире. Вот как она влияет на здоровье и внешность:

  • ускоряет естественную очистку организма — токсины выходят быстрее;

  • уменьшает утренние отеки на лице и теле;

  • улучшает состояние кожи: мелкие воспаления уменьшаются; цвет лица выравнивается;

  • делает кожу более увлажненной изнутри, что придает ей природное сияние;

  • поддерживает нормальную работу печени и почек;

  • укрепляет иммунитет благодаря лучшему обмену жидкости в организме.

Помогает похудеть естественным способом

Теплая вода не является таблеткой для сжигания жира, но создает все необходимые условия для здорового и постепенного похудения.

Как именно теплая вода способствует снижению веса:

  • ускоряет метаболизм — тело тратит больше энергии, поддерживая температуру;

  • уменьшает чувство голода;

  • улучшает пищеварение, благодаря чему пища усваивается более эффективно;

  • выводит задержанную жидкость, уменьшая отеки;

  • снижает тягу к сладкому и перекусам в первой половине дня.

Повышает энергию, улучшает настроение и работу мозга

Теплая вода мягко выводит организм из спящего режима. Она расширяет сосуды, улучшает кровообращение и активирует нервную систему.

Заметный эффект после двух недель:

  • стабильный уровень энергии в течение дня;

  • меньше сонливости с утра;

  • ясность мыслей и лучшая концентрация;

  • поднятие настроения и снижение уровня стресса.

Как правильно пить теплую воду утром

  1. Температура воды должна составлять до 45 °C.

  2. Пить на голодный желудок сразу после пробуждения.

  3. Глотать медленно, не торопясь.

  4. Объем — до 300 мл.

  5. Если хочется, можно добавить ломтик лимона.

Дата публикации
Количество просмотров
503
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie