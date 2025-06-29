Что рассыпать в междурядье, чтобы морковь выросла сладкой: результат вас непременно удивит

Чем подкормить морковь, чтобы выросла сладкой / © www.freepik.com/free-photo

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Морковь на самом деле нуждается в правильной подкормке, только тогда она порадует вас богатым урожаем больших и сладких плодов. Есть одно простое средство, которое творит настоящие чудеса, и оно непременно найдется у вас под рукой. Рассказываем, чем подкормить морковь, чтобы получить со своей грядки максимальный урожай. Об этом пишет ресурс zaxid.net.

Почему морковь плохо растет

Главная причина некачественного урожая моркови — это плотная, тяжелая или кислая почва. В таких условиях корнеплоды растут кривыми, мелкими и не имеют необходимой сладости. Чтобы избежать такой проблемы, землю под морковь следует готовить еще с осени. Участок необходимо перекопать, разрыхлить и при необходимости нейтрализовать кислотность почвы с помощью мела, доломитовой муки или гашеной извести.

Что рассыпать в междурядье моркови, чтобы она выросла большой и сладкой

Древесный пепел — это лучшее подручное средство, которое поможет:

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снизить кислотность почвы;

обогатить землю калием;

стимулировать накопление природного сахара в корнеплодах.

Золу рекомендуется вносить раз в 10–14 дней, рассыпая по 2–3 горсти на квадратный метр перед поливом. Эффект будет заметен уже в середине сезона: морковь станет сочной, ровной и вкуснее.

Чем еще подкормить морковь для хорошего урожая

Азот. На начальном этапе роста моркови требуется небольшое количество азота. Идеальным вариантом будет домашнее удобрение из травяного настоя. Насыпьте измельченного сорняка в ведро, добавьте 100 г свежих дрожжей, залейте водой и дайте настояться 48 часов. Затем процедите настой и разведите водой из расчета один литр на 10 литров воды. Подпитывайте морковь таким удобрением каждые 3 недели, но прекратите процедуру за месяц до уборки, чтобы избежать накопления нитратов.

Бор. Этот микроэлемент часто игнорируют, хотя он улучшает вкус моркови, повышает содержание каротина и сладость. Чтобы приготовить подкормку, растворите чайную ложку борной кислоты в стакане горячей воды, затем вылейте концентрат в ведро воды. Этой подкормкой нужно полить грядку с морковью в междурядье. Трех подкормок за сезон будет достаточно. За месяц до уборки урожая подкормку бором нужно также прекратить.