Что сажать в марте в открытую почву: этим культурам заморозки не страшны

В этом году синоптики обещают раннюю весну, поэтому в марте уже можно приступать к огородным работам, тем более, некоторым растениям не страшны резкие перепады температуры.

В конце февраля опытные огородники готовятся к новому сезону. А уже в марте начинаются активные работы на приусадебных участках. Когда станет теплее и размерзнется почва, то можно будет высаживать деревья, высевать овощи и цветы, которые не боятся заморозков.

Что можно сеять и сажать в марте и какие работы провести в саду

Плодово-ягодные деревья. Если в земле нет комков льда и снега, можно смело сажать деревья. В марте лучше всего сажать яблони, сливы, груши, черешни, абрикосы и орехи. Что касается кустарников, можно будет высаживать жасмин и сирень. Для южных регионов в марте лучшее время, чтобы высадить черешни и персики.

Если в земле нет комков льда и снега, можно смело сажать деревья. В марте лучше всего сажать яблони, сливы, груши, черешни, абрикосы и орехи. Что касается кустарников, можно будет высаживать жасмин и сирень. Для южных регионов в марте лучшее время, чтобы высадить черешни и персики. Обработка сада от вредителей. При температуре воздуха выше пяти градусов можно обрабатывать деревья и кустарники от вредителей. Такая санитарная обработка поможет сберечь максимальное количество урожая, а также сами растения. Опрыскивать сад нужно до того, как на деревьях разбухнут почки, чтобы не повредить им.

При температуре воздуха выше пяти градусов можно обрабатывать деревья и кустарники от вредителей. Такая санитарная обработка поможет сберечь максимальное количество урожая, а также сами растения. Опрыскивать сад нужно до того, как на деревьях разбухнут почки, чтобы не повредить им. Рассада. В марте можно смело высевать семена на рассаду, а в конце весны высадить в открытый грунт. Это могут быть помидоры, капуста, перец, баклажаны, фасоль, ранняя морковь, свекла, огурцы.

В марте можно смело высевать семена на рассаду, а в конце весны высадить в открытый грунт. Это могут быть помидоры, капуста, перец, баклажаны, фасоль, ранняя морковь, свекла, огурцы. Овощи и цветы. Цветы и овощи, не боящиеся заморозков, можно высевать в марте. Это редис, ранняя морковь, горох, шпинат, петрушка, укроп, лук и свекла. Цветы – львиный зев, эхинацея, петуния, астры, колокольчики и азарина.

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