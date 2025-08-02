Что сделать, чтобы гортензия пышно цвела: обязательно посадите рядом эти 7 растений

Что посадить рядом с гортензией / © unsplash.com

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В Real Simple рассказали о растениях, которые станут идеальными соседями для гортензии.

Хосты

Неприхотливое растение, которое прекрасно себя чувствует в тени.

Гейхера

Ищете растение, имеющее красочные листья для идеального подчеркивания цветов гортензии? Тогда вам следует выбирать именно гейхеру. К тому же эти две культуры имеют одинаковые требования к освещению — им нужна частичная тень. Помните, что почва под гейхерами нужно поддерживать влажной.

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Папоротник

Благодаря зарослям папоротника будет создана особая текстура клумбы. А еще они также отлично растут именно в полутени, как и гортензия. Папоротник быстро разрастается, заполняя пространство под гортензией.

Ехинацея

Это растение с яркими цветами. Она неприхотлива в уходе, а еще привлекает насекомых-опылителей. Ее цветение прекрасно сочетается с цветами гортензии, создавая идеальный тандем. А еще эхинацея радует глаз красотой практически весь сезон.

Морозник

Хотя это растение и имеет другое время цветения, однако оно идеально подходит для гортензии. Ведь с ее помощью вы можете создать клумбу, которая радует глаз в течение всего года, а не только летом. Морозник процветает значительно раньше гортензии и прекращает этот процесс тогда, когда зацветает она.

Лилейники

Яркие цвета их цветов создают приятный контаст с более ласковыми оттенками гортензии. Но помните, что лилейники также нуждаются в особом уходе. Дополнительно эти два растения цветут в одно время, создавая в саду невероятную красоту.

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Астильба

Пышные и круглые гортензии идеально сочетаются с остролистными астильбами. А еще это растение также любит более тенистые места, поэтому будет идеально расти рядом с гортензией.