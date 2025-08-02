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Что сделать, чтобы гортензия пышно цвела: обязательно посадите рядом эти 7 растений
Гортензия — настоящее украшение любого сада. Однако, этот пышный цветок очень требователен к соседям. Если вы подберете для нее правильных компаньонов, тогда она отблагодарит большие соцветия.
В Real Simple рассказали о растениях, которые станут идеальными соседями для гортензии.
Хосты
Неприхотливое растение, которое прекрасно себя чувствует в тени.
Гейхера
Ищете растение, имеющее красочные листья для идеального подчеркивания цветов гортензии? Тогда вам следует выбирать именно гейхеру. К тому же эти две культуры имеют одинаковые требования к освещению — им нужна частичная тень. Помните, что почва под гейхерами нужно поддерживать влажной.
Папоротник
Благодаря зарослям папоротника будет создана особая текстура клумбы. А еще они также отлично растут именно в полутени, как и гортензия. Папоротник быстро разрастается, заполняя пространство под гортензией.
Ехинацея
Это растение с яркими цветами. Она неприхотлива в уходе, а еще привлекает насекомых-опылителей. Ее цветение прекрасно сочетается с цветами гортензии, создавая идеальный тандем. А еще эхинацея радует глаз красотой практически весь сезон.
Морозник
Хотя это растение и имеет другое время цветения, однако оно идеально подходит для гортензии. Ведь с ее помощью вы можете создать клумбу, которая радует глаз в течение всего года, а не только летом. Морозник процветает значительно раньше гортензии и прекращает этот процесс тогда, когда зацветает она.
Лилейники
Яркие цвета их цветов создают приятный контаст с более ласковыми оттенками гортензии. Но помните, что лилейники также нуждаются в особом уходе. Дополнительно эти два растения цветут в одно время, создавая в саду невероятную красоту.
Астильба
Пышные и круглые гортензии идеально сочетаются с остролистными астильбами. А еще это растение также любит более тенистые места, поэтому будет идеально расти рядом с гортензией.