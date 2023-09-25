Что сделать, чтобы каланхоэ зацвело в домашних условиях: правила ухода и небольшая хитрость

В магазинах цветущие кустики каланхоэ привлекают внимание своим разнообразным цветением и создается впечатление, что таким образом растение цветет круглый год. На самом деле, это не так. Продавцы ждут появления бутонов, а перед продажей усиливают цветение выгонкой.

Как часто цветет каланхоэ

Цветет каланхоэ раз в год, обычно в конце зимы, до середины весны. При правильном уходе возможно цветение к концу весны и даже второе цветение летом.

Как заставить каланхоэ цвести в домашних условиях

Цветение каланхоэ зависит прежде всего. от света. Естественный процесс образования бутонов начинается, когда световой день уменьшается. Поэтому для того, чтобы каланхоэ в этот период зацвел, создайте для растения короткий световой день – не более 8-10 часов в сутки, и прекратите полив на 3-4 недели. Если цветок будет освещаться дольше, то в осенне-зимнее время бутоны не будут формироваться, и цветок не зацветет.

Некоторые цветоводы накрывают растение с вечера и до утра, используя для этого темную ткань, бумагу Альтернативный вариант – убрать горшок в темное место, например, в шкаф. Не забывайте о требуемом температурном режиме. В зависимости от сорта каланхоэ на закладку почек нужно будет от 10 до 24 дней. Если соблюдать правильный световой, температурный и поливной режимы, в начале зимы на растении появляются бутоны, а чуть позже оно будет цвести в течение от 4 до 11 недель.

Как ухаживать за каланхоэ, чтобы он зацвел

После того, как каланхоэ появилось у вас дома, важно дождаться полного прекращения цветения, после чего можно его обрезать. На молодых цветках оборвать активные точки роста, на взрослых обрезать древесные ростки на нужную высоту. Это позволит сформировать крону, помешает вытягиванию каланхоэ, а также увеличится количество побегов на которых могут появиться бутоны.

Когда земляной ком будет полностью оплетен корнями, кустик нужно пересаживать. Подготовьте горшок большего объема, а также почву для суккулентов.

После окончательного прекращения цветения частоту полива нужно снизить, иначе из-за повышенной влажности могут загнить корни.

Подкармливайте каланхоэ комплексными удобрениями для суккулентов 2 раза в месяц.

Самая благоприятная температура для цветения каланхоэ – дневная от 22 до 27 градусов, ночная 16-18 градусов. Если в ночное время температура упадет ниже минимальных значений или поднимется выше 24 градусов, бутоны формироваться не будут.

Отрицательно сказывается и нахождение растений на сквозняке или на холоде. Не ставьте растение рядом с отопительными приборами, у открытой форточки и окна, у балконной двери.

Читайте также: