Что сделать, чтобы лук не выпускал стрелки: полезный лайфхак наших бабушек

Что делать, чтобы лук не выпускал стрелок / © pixabay.com

Реклама

Даже после хороших всходов лук может внезапно начать выпускать стрелки, и для многих огородников это становится настоящей проблемой. В таком случае растение перестает активно наращивать большую луковицу, а все силы устремляет на цветение. Головки вырастают мелкими, менее сочными и значительно хуже сохраняются зимой. Именно поэтому опытные хозяйки еще в мае пытаются вовремя предотвратить стрелкование с помощью простых и эффективных методов.

Почему лук начинает стрелковать

Чаще всего стрелки появляются из-за резких перепадов температур после всходов. Если после тёплых дней внезапно приходит похолодание, лук получает стресс и может перейти в фазу цветения.

Также причиной часто становится избыток влаги, загущенные посадки или нехватка питательных веществ. Ослабленное растение гораздо быстрее начинает формировать стрелки.

Реклама

Что нужно сделать в мае

Наши бабушки советовали обязательно разрыхлять землю между рядами после каждого дождя или полива. Это помогает корням получать больше кислорода и уменьшает риск стресса для растения.

Кроме того, важно не переливать лук. В мае почва еще хорошо удерживает весеннюю влагу, поэтому избыточный полив лишь вредит растению и провоцирует стрельбу.

Полезный лайфхак с древесной золой

Одним из самых эффективных народных методов считается подкормка древесной золой. Она содержит калий и фосфор, укрепляющий лук и помогающий правильно формировать головку.

Для этого достаточно просто посыпать междурядья сухой золой после дождя или полива. Также можно приготовить настой: 1 стакан золы растворить в 10 литрах воды и полить лук под корень.

Реклама

Что делать, если стрелки уже появились

Если лук уже начал стрелковаться, стрелки нужно обломать как можно раньше. Лучше всего делать это в сухую погоду, чтобы место повреждения быстрее подсохло.

После этого желательно подкормить растения золой или калийным удобрением — это поможет луку частично восстановить силы.

Если лук растет слишком густо, растениям не хватает питательных веществ и света, они ослабевают и быстрее выпускают стрелки. Именно поэтому в мае важно своевременно проредить грядки, оставляя между растениями достаточно места для развития крупных луковиц.

Опытные огородники также советуют периодически присыпать верхнюю часть луковицы сухой землей, чтобы она лучше вызревала и не загнивала.

Реклама

Новости партнеров