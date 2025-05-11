Что сделать, чтобы лук не выпускал стрелки: полезный лайфхак, о котором никто не знает

Что делать, чтобы лук не пошел в стрелки / © pixabay.com

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А вы знали, что лук выпускает стрелки из-за стресса? Если сеянка хранилась в ненадлежащих условиях — в тепле или в холоде, а затем попала в холодную землю, она «пугается» и спешит дать семена. Однако опытные хозяйки уже давно нашли решение этой проблемы с помощью обыкновенной поваренной соли.

Как с помощью поваренной соли предупредить появление стрелок у лука

Вот что нужно делать. Перед высадкой лук-севок необходимо замочить в солевом растворе. Возьмите литр теплой воды, растворите столовую ложку соли и замочите лук на 2 часа. Затем посадочный материал можно высаживать. После такой процедуры лук будет формировать большие корнеплоды и не будет гнить, ведь соль обладает антисептическими свойствами, поэтому будет защищать овощи от болезней, гнили и вредителей.

После схождения лук необходимо еще раз полить солевым раствором, чтобы закрепить результат. Вкус овоща не будет страдать от такого полива, ведь соль быстро вымывается дождем.

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Нужно ли убирать стрелки в луке: полезные советы

Если лук все-таки начал выпускать стрелки, их обязательно нужно срезать. Соцветие необходимо удалять у самого основания, а срез следует присыпать солью. Это поможет продезинфицировать место среза и предотвратить возможные заболевания.

Опытные хозяйки не рекомендуют выбрасывать стрелки лука, ведь из них можно приготовить кучу вкусных и питательных блюд. Их жарят с разнообразными специями и подают в качестве закуски или гарнира к мясу и рыбе. Еще из луковых стрелок можно приготовить намазку на хлеб и соус к мясу.