Что сделать, чтобы махровые полотенца стали мягкими: эксперты назвали средство – это не сода и не уксус

Полотенца могут стать жесткими и шершавыми после стирки, даже если они еще новые. Как избежать этого? Эксперты предлагают использовать один предмет.

Хотя многие знакомы с рекомендацией использовать чашку белого уксуса для смягчения полотенец во время стирки, что делать, когда речь идет об их сушке? Однако, если вы используете сушильное или соответствующее приложение в стиральной машине, то полотенца получаются слишком жесткими.

По словам экспертов из Secret Linen Store, есть один предмет, который можно добавить к барабану сушильной машины, чтобы помочь смягчить волокна полотенец. "Используйте сушки для белья", — советуют эксперты, добавляя, что даже "теннисный мячик подойдет", чтобы полотенца получились мягкими и нежными. Однако помните, хотя сушильные машины могут помочь в достижении мягкости полотенец, если ткань пересушена, волокна могут слипнуться и стать шероховатыми на ощупь.

Вот почему эксперты советуют сначала повесить полотенца на сушку, а затем положить их на 20 минут в сушильную машину, желательно на холодном режиме. Они объясняют так: "Это поможет стимулировать волокна, предотвращая их слипание, что приведет к более мягким полотенцам".

Однако следует избегать перегрузки стиральной машины или сушильной машины полотенцами во время стирки. "Всегда есть большой соблазн засунуть все семейные полотенца для ванны в стиральную машину сразу, но это не поможет ни в достижении мягкости, ни в чистоте", — отметили эксперты.

" Если полотенец слишком много в стиральной машине, стиральные средства и кондиционеры для белья не смываются должным образом, что приводит к накоплению остатков, которые со временем высыхают и становятся жесткими". А когда дело доходит до сушки мокрых полотенец, что бы вы ни делали, не кладите их на радиатор, поскольку "это приводит к пересушиванию и жестким полотенцам".

А если погода хорошая и у вас есть доступ к саду, вывешивание полотенец на улице – один из лучших методов для достижения мягкости полотенец. Это потому, что "ветер помогает полотенцам двигаться, что стимулирует волокна, равно как и вращение в сушильной машине".

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