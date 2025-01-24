Что сделать, чтобы молоко дольше сохранялось: одно простое действие для продления его срока годности

Многие любят молоко из-за его вкуса, но не из-за того, как быстро оно портится. Вот простой способ продлить его срок хранения всего за 5 минут.
Молоко – важный и незаменимый продукт в питании, из которого можно приготовить множество блюд или пить отдельно. Однако его основной недостаток – быстрая порча.
Это происходит из-за молочнокислых бактерий, содержащихся в молоке. Если хранить его при комнатной температуре, эти бактерии начинают активно размножаться, что приводит к тому, что молоко скисает. Для своего развития они используют белки, жиры и углеводы молока, поэтому оно изменяет свой вкус и становится непригодным для употребления.
Однако есть эффективный способ, который поможет продлить срок хранения молока. Он заключается в простом кипячении. После того как молоко закипит, его нужно охладить до комнатной температуры. Это поможет уменьшить количество бактерий, вызывающих скисание, и проблема решится.
После кипячения лучше перелить молоко в глиняный кувшин. Если его нет, можно использовать стеклянную банку.
Но это еще не все, ведь самый эффективный трюк – добавить в молоко рафинированный сахар после кипячения. Этот метод также позволяет продлить срок хранения молока, поскольку сахар действует как консервант.
Если вас беспокоит вероятность того, что молоко может свернуться, добавьте сахар прямо во время кипячения – так оно точно не испортится. И вот благодаря этому простому шагу ваше молоко будет оставаться свежим дольше, и все это займет всего 5 минут вашего времени.
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