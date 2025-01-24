Что сделать, чтобы молоко дольше сохранялось: одно простое действие для продления его срока годности

Однако есть эффективный способ, который поможет продлить срок хранения молока. Он заключается в простом кипячении. После того как молоко закипит, его нужно охладить до комнатной температуры. Это поможет уменьшить количество бактерий, вызывающих скисание, и проблема решится.

После кипячения лучше перелить молоко в глиняный кувшин. Если его нет, можно использовать стеклянную банку.

Но это еще не все, ведь самый эффективный трюк – добавить в молоко рафинированный сахар после кипячения. Этот метод также позволяет продлить срок хранения молока, поскольку сахар действует как консервант.

Если вас беспокоит вероятность того, что молоко может свернуться, добавьте сахар прямо во время кипячения – так оно точно не испортится. И вот благодаря этому простому шагу ваше молоко будет оставаться свежим дольше, и все это займет всего 5 минут вашего времени.

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