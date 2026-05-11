Что сделать, чтобы новые туфли не натирали пятку: действенный способ без растяжения обуви

Распространено мнение, что причина дискомфорта лишь в малом или слишком большом размере. На самом деле проблема часто кроется в другом — стопа недостаточно зафиксирована внутри обуви.

Во время ходьбы пятка постоянно слегка двигается вверх-вниз и смещается назад. Даже минимального скольжения достаточно, чтобы кожа начала раздражаться. Сначала появляется покраснение, потом жжение, а впоследствии и мозоли.

Особенно часто это происходит с новыми туфлями, ведь задник еще жесткий и не успел адаптироваться к форме ноги. Каждый шаг создает дополнительное давление на чувствительный пяточный участок.

Ситуацию усугубляет жара или влажность. Когда ноги потеют, кожа становится более нежной и быстрее травмируется. Именно поэтому новая обувь часто натирает сильнее в теплую погоду.

Что сделать, чтобы новые туфли не натирали пятку

Не торопитесь сразу нести пару на растяжку. Во многих случаях проблему можно решить простыми способами:

Зафиксируйте стопу в обуви — если нога скользит, следует использовать специальные силиконовые или гелевые вставки для пятки. Они помогают лучше удерживать стопу и снижают давление на заднюю часть туфель. Выбирайте правильные носки — тонкие носки из отводящих влагу материалов значительно снижают риск натирания. Они убирают лишнюю влагу и создают дополнительный защитный слой между кожей и обувью. Защитите пятку перед выходом — перед тем как надеть новую пару, нанесите на пятку немного вазелина или специальный защитный сток. Это поможет уменьшить трение и убережет кожу от раздражения. Используйте стельку — если туфли сидят немного свободно, спасет тонкая стелька или полустелька. Она поможет стопе поплотнее расположиться в обуви, а пятка перестанет скользить.

Как подготовить новые туфли, чтобы они стали удобными

Чтобы избежать боли уже в первый день, новую обувь лучше «приручать» постепенно. Поносите туфли на дому 20–30 минут несколько вечеров подряд. Так материал станет более мягким и подстроится под форму стопы.

Если задник слишком жесткий, его можно осторожно смягчить руками, слегка разминая. Делайте это щепетильно, чтобы не повредить материал.

Еще один важный совет — покупать обувь вечером. В конце дня ноги немного набухают, поэтому шанс подобрать действительно комфортную пару значительно выше.

Если новые туфли натирают сразу после первого шага, не игнорируйте проблему. Дискомфорт сам по себе не исчезнет. Чем раньше вы позаботитесь о комфорте, тем быстрее новая обувь станет любимой, а не причиной боли.

