Что сделать, чтобы оладьи не впитывали масло и не опадали после жарки: советы профессионалов

Что сделать, чтобы оладьи не впитывали масло / © pixabay.com

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что оладьи получаются жирными, впитывают масло или теряют пышность сразу после снятия со сковороды. На самом деле, проблему легко решить, если знать несколько нюансов приготовления теста и жарки. Правильная температура и консистенция теста — главные условия для приготовления пишных и вкусных оладий.

Правильная температура сковороды. Оладьи впитывают жир, если жарятся на холодной или слишком горячей поверхности. Оптимально — средний огонь, когда масло прогрето, но не дымит. Так тесто схватывается мгновенно и не успевает напитаться жирами.

Добавляйте в тесто минимум жидкостей. Слишком жидкое тесто всегда впитывает больше растительного масла. Консистенция должна быть густой, но мягкой, медленно сползающей с ложки.

Используйте кисломолочную основу. Кефир, ряженка или йогурт создают внутри теста природные пузыри. Благодаря им оладьи становятся легкими, пористыми и почти не впитывают жир.

Добавляйте немного крахмала. 1 столовая ложка картофельного или кукурузного крахмала делает структуру теста более крепкой. Оладьи не расползаются и лучше держат форму во время жарки.