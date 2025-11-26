ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
354
Время на прочтение
2 мин

Что сделать, чтобы оладьи не впитывали масло и не опадали после жарки: советы профессионалов

Как приготовить пышные оладьи, чтобы не были жирными и сохранили форму после жарки. Кулинарные секреты и простые советы, гарантирующие идеальный результат.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что сделать, чтобы оладьи не впитывали масло

Что сделать, чтобы оладьи не впитывали масло / © pixabay.com

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что оладьи получаются жирными, впитывают масло или теряют пышность сразу после снятия со сковороды. На самом деле, проблему легко решить, если знать несколько нюансов приготовления теста и жарки. Правильная температура и консистенция теста — главные условия для приготовления пишных и вкусных оладий.

Что сделать, чтобы оладьи не впитывали масло

  • Правильная температура сковороды. Оладьи впитывают жир, если жарятся на холодной или слишком горячей поверхности. Оптимально — средний огонь, когда масло прогрето, но не дымит. Так тесто схватывается мгновенно и не успевает напитаться жирами.

  • Добавляйте в тесто минимум жидкостей. Слишком жидкое тесто всегда впитывает больше растительного масла. Консистенция должна быть густой, но мягкой, медленно сползающей с ложки.

  • Используйте кисломолочную основу. Кефир, ряженка или йогурт создают внутри теста природные пузыри. Благодаря им оладьи становятся легкими, пористыми и почти не впитывают жир.

  • Добавляйте немного крахмала. 1 столовая ложка картофельного или кукурузного крахмала делает структуру теста более крепкой. Оладьи не расползаются и лучше держат форму во время жарки.

  • Не переворачивайте слишком рано. Подождите, пока поверхность покроется пузырьками, а края слегка подсохнут. Если переворачивать раньше, тесто будет разрушаться и впитывать больше масла.

Что делать, чтобы оладьи не опадали

  • Не сбивайте тесто слишком долго. После смешивания ингредиентов не нужно долго работать миксером. Перемешайте только до однородности, иначе оладьи потеряют пышность.

  • Дайте отдохнуть тесту. 10-15 минут перед жаркой — достаточно, чтобы активизировались разрыхлители. Это сделает оладьи более воздушными.

  • Не открывайте крышку слишком часто. Первые минуты жарки лучше держать крышку закрытой, пар приподнимает тесто, а частое открывание «сажает» оладьи.

  • Подавать нужно сразу. Только что снятые со сковороды оладьи максимально пышные.

Дата публикации
Количество просмотров
354
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie