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Что сделать, чтобы ребенок вас слушался и уважал: 4 действенных совета

Что сделать, чтобы ребенок вас слушался и уважал: 4 действенных совета

Что делать, чтобы ребенок вас слушался / Фото: Freepik

Чтобы ребенок прислушивался к мнению родителей, следует найти баланс между дисциплиной и любовью.

Да, воспитание детей – это довольно сложная задача. Идеальной методики, как правильно воспитывать своего ребенка, не существует. Чтобы ребенок уважал мнение родителей и слушался, психологи рекомендуют следовать этим простым советам, которые помогут в воспитании.

Что нужно делать, чтобы ребенок вас слушался и уважал: советы психологов

  • Внимательно слушайте. Чтобы дети слушали вас, станьте внимательными слушателями. Дайте понять своему малышу, что вам интересно абсолютно все, что произошло у него за день. Если ребенок пытается вам что-то показать, следует обязательно отложить свои дела и посмотреть. Для детей очень важно понимание того, что их дела очень интересны родителям.
  • Уважайте мнение своего ребенка. Чтобы ребенок уважительно относился к своим родителям, им также следует проявлять уважение к нему. Дети ведь учатся, когда наблюдают за взрослыми, поэтому очень важно быть примером для них. Тогда малыши будут знать, что они должны уважать своих родителей.
  • Последствия недопустимого поведения следует обсуждать заранее. Объясните своему ребенку, что он не должен делать и какие последствия его недопустимого поведения могут быть. Например, если вы разрешили играть в компьютерные игры час в день, но условие было нарушено, ребенок должен знать, какие последствия его непослушания.
  • Не нужно кричать на ребенка. Если вы зовете ребенка, чтобы он шел делать уроки или есть, не следует кричать. Психологи советуют подождать несколько минут, тогда подойти и сказать, что вы от него хотите. Если вы будете настаивать повышенным тоном, чтобы ребенок немедленно прекратил все свои дела, он может расценивать это как неуважение к себе.

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