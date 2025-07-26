Что сделать, чтобы рис не слипался после варки: сделайте одно простое действие после закипания воды

Что сделать после того, как рис закипит, чтобы он не слипался / © unsplash.com

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Этот важный шаг часто упускают, поэтому результат получается не таким, как ожидали. Настоящий секрет идеального риса раскрывается еще до того, как вода начнет кипеть, — отмечает корреспондент Белновости.

Причиной слипания является тонкий пласт крахмала на поверхности зерен, который при нагревании превращается в нежелательную липкую массу.

Успех в приготовлении риса начинается с удаления излишнего крахмала, что достигается тщательной промывкой холодной водой.

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Положите рис в большую миску, залейте холодной водой и аккуратно помешивайте рукой. Затем слейте мутную воду.

Продолжайте повторять эту процедуру, пока вода не станет практически прозрачной — это свидетельствует о достаточной очистке зерен.

Даже длиннозернистые сорта значительно улучшают свой вкус и текстуру после промывания, а круглозерный рис для суши требует особенно тщательной очистки.

После промывки дайте рису стечь или немного подсушите — избыток воды нарушит нужные пропорции при варке.

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Залейте рис холодной водой или бульоном по рецепту и доведите до кипения на среднем или сильном огне.

Как только вода закипит, убавьте огонь до минимума, плотно накройте кастрюлю крышкой и не поднимайте ее.

Варите рис на самом низком огне столько, сколько указано в рецепте. Пар под крышкой — ключ к равномерному приготовлению.

После отключения огня оставьте рис под крышкой на 5–10 минут, чтобы зерна дошли до совершенства.

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Перед подачей осторожно распушите рис вилкой. Самая тщательная промывка перед варкой гарантирует идеально рассыпчатый гарнир.