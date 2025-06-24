Что сделать, чтобы спатифиллум цвел круглый год: 5 советов от профессиональных флористов

Спатифиллум считается одним из самых элегантных комнатных растений. Но довольно часто случается, что после первого цветения цветок месяцами не выпускает новых бутонов. Профессиональные флористы дали рекомендации, как заставить «женское счастье» непрерывно цвести.

Правильное освещение. Спатифиллум любит яркий, но рассеянный свет. Прямых солнечных лучей он не выдерживает, тогда начинают желтеть листья и увядают цветы. Идеально поставить горшок у окна, которое выходит на восток или север. Если растению не будет хватать света, оно не будет выпускать бутонов.

Умеренный полив и влажный воздух. Избыток воды — это главный враг «женского счастья». Поливать его следует только тогда, когда верхний слой почвы хорошо подсохнет. Но влажность воздуха должна быть высокой. Можно опрыскивать листья или поставить у горшка емкость с водой, тогда цветы будут появляться чаще.

Питание. В период активного роста — от весны до осени, спатифиллум необходимо подкармливать раз в две недели специальным удобрением для цветущих растений. Зимой достаточно раз в месяц. Если растению не будет хватать подкормки, оно будет просто наращивать зеленую массу и не будет цвести.

Тесный горшок. Обычно комнатные растения любят большие горшки, но не спатифиллум. Когда он имеет слишком много пространства, то начинает наращивать зеленую массу, забывая о цветении. Пересаживать растение в большую емкость нужно только тогда, когда корневой системе уже не будет места.