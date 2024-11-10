Что сделать, чтобы в доме всегда был приятный аромат: будет пахнуть дорого и изысканно

Приятный аромат в доме всегда дарит чувство уюта, покоя и счастья.
Рассказываем, как сделать, чтобы в доме всегда царил приятный изысканный аромат.
Как освежить воздух в доме с помощью подручных средств
- Эфирное масло. Такой воздухоочиститель будет поглощать неприятные запахи и наполнять ваш дом любимыми ароматами. Насыпьте в бумажный пакет чуть-чуть соды, капните туда несколько капель эфирного масла с любым запахом. Сода будет поглощать все неприятные ароматы, а эфирное масло надолго оставит невероятный запах в вашем доме.
- Ароматизированная вода. Такой ароматизатор можно применять, чтобы освежить запах своего дома. Вскипятите воду в небольшой кастрюле, добавьте туда кожуру цитрусовых и любимые специи – корицу, гвоздику, розмарин или мяту. Ваш дом наполнится благоуханием и свежестью.
- Комнатные растения не только фильтруют воздух, они его освежают и наполняют приятным ароматом. К таким комнатным цветам относятся мята, жасмин, драцена, фикус, спатифиллум, английский плющ, барбертонская ромашка.
- Пряные травы. Посадите на своем подоконнике розмарин, базилик и мяту, в вашем доме всегда будет царить свежий аромат этих пряных трав. И заодно вы всегда будете иметь под рукой свежую зелень для своих любимых блюд.
- Помандер. Это такая емкость, куда кладут благоухающие вещества. Ароматизатор можно легко сделать своими руками из апельсина или лимона. Просто сделайте надрезы ножом на кожуре цитруса, он будет выделять эфирные масла со свежим ароматом. Фрукт следует заменять раз в несколько недель.
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