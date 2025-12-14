Что сделать, чтобы в холодильнике не было вони и не портились продукты, если долго нет света

Как избежать вони в холодильнике при отсутствии света / © unsplash.com

Длительные отключения электроэнергии давно стали частью нашей повседневной жизни, и холодильник в такие моменты превращается в зону риска. Даже несколько часов без охлаждения может привести к порче продуктов и появлению стойкого неприятного запаха. Однако существуют простые и действенные способы, которые помогут сохранить содержимое холодильника и избежать вони даже при длительном отсутствии света.

Не открывать холодильник без надобности. Каждое открывание дверцы значительно повышает температуру внутри. Закрытый холодильник сохраняет холод до 8 часов, а полная морозильная камера — до 24 часов. Чем реже открывается дверца, тем дольше продукты остаются свежими.

Предварительно подготовить аккумуляторы холода. Бутылки с замороженной водой или специальные холодоэлементы помогают поддерживать низкую температуру. Их следует разместить на верхних полках холодильника и плотно прижать к быстро портящимся продуктам. Этот обычный способ существенно замедляет процесс порчи.

Правильно группировать продукты. Продукты следует размещать компактно. Плотное расположение позволяет сохранять холод дольше. Особенно важно разделить сырое мясо и рыбу, хранить молочные продукты вместе, не оставлять открытые упаковки.

Использовать натуральные поглотители запаха. Чтобы предотвратить появление вони, в холодильник можно положить открытую емкость с содой, кусочек активированного угля, сухую кофейную гущу, рис в тканевом мешочке. Эти средства впитывают влагу и запахи даже без охлаждения.

Убрать потенциально опасные продукты. Если известно, что света не будет долго, следует заранее вынуть сырое мясо и рыбу, использовать или выбросить открытые молочные продукты, переместить часть еды в холодное место. Это уменьшает риск массовой порчи и запаха.

Герметически упаковывать еду. Контейнеры с крышками или плотные пакеты предотвращают распространение запахов. Даже если один продукт станет портиться, запах не распространится на весь холодильник.