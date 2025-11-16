Что сделать, чтобы в холодильнике стало больше места: советы, которые действительно работают

Часто холодильник кажется переполненным даже тогда, когда в нем не так уж много продуктов. И проблема не в недостатке объема, а в неправильной организации пространства. Правильное хранение продуктов может увеличить емкость холодильника до 40%.

Используйте вертикальное хранение. Если вы привыкли класть контейнеры один на один, попробуйте изменить подход: ставьте пакеты с овощами и зеленью стоя. Бутылки с соусами держите в дверце или в специальных вертикальных держателях. Молочные продукты в мягкой упаковке храните в специальных корзинках вертикально. Так вы задействуете высоту, а не только плоскость полок.

Органайзеры. Пластиковые или текстильные органайзеры помогают сгруппировать продукты. В одной корзинке могут быть соусы, в другой — сыр и масло, в третьей — фрукты. Тогда ничего не будет валяться, и исчезнут лишние пустые пятна, ворующие пространство.

Не храните продукты в коробках. Картонные упаковки занимают вдвое больше места, чем сам продукт. Переложите йогурты в небольшую корзинку, соки в компактные бутылки, мороженое в герметичный контейнер. Это экономит место и существенно продлевает срок хранения продуктов.

Разумно используйте дверцу холодильника. В дверце самое теплое место, поэтому там следует хранить только то, что не портится быстро: соусы, джемы, напитки, специи, маринады. Это поможет освободить основное пространство.

Правило «первый пришел — первый пошел». Размещайте свежие продукты сзади, а скоропортящиеся спереди. Так вы избежите накопления забытых баночек, не будете позволять пище портиться в глубине, сможете организовать полки компактнее.