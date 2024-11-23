Что сделать, чтобы в курятнике было тепло зимой: куры будут нестись, как летом

Каждому созданию зимой холодно, а куры могут даже прекратить уноситься, если им не создать уютные условия.

Чтобы ваши куры продолжали нестись, важно подумать об утеплении курятника.

Как лучше утеплить курятник на зиму

В первую очередь, стоит подумать об утеплении стен. Для этого специалисты советуют использовать фанеру, но не забудьте подложить под нее дополнительный слой изолирующего материала. Подойдите как обычная вата, так и стекловата. Благодаря такой конструкции тепло будет удерживаться внутри зимой, а летом, напротив, в помещении будет оставаться прохлада. Потому такое утепление называют универсальным.

Еще один холодный источник в зимний период — это пол. Особенно, если задуматься о нежных лапках кур, которые не защищены от холода вообще нечем. Легче всего использовать сено, но подойдет любой органический материал. Главное, чтобы он был совершенно сухим. Очень важно, чтобы за время зимы в нем не завелись вредители или болезни.

Как только вы утеплили стены и пол, не забудьте позаботиться о щелях, которые есть в каждом курятнике. Из-за них холодный воздух может попадать внутрь. Речь идет об утеплении окон и дверей. Сначала найдите все щели, через которые дует, а затем избавьтесь от них. Для этого подойдет старая тряпка, вата или любые вещи, которые перекроют поток воздуха.

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