Что сделать, чтобы вода в бочке не "цвела": советы дачникам для длительного хранения жидкости

Вода в бочке больше не зеленеет

Реклама

Такую воду специалисты не советуют использовать для поливки грядок. Она не только малоэффективна, но и может навредить растениям. Однако вы можете с легкостью сохранить воду пригодной для поливки, используя простые, но эффективные приемы.

Вода зеленеет из-за того, что на нее попадает солнечный свет, стимулирующий развитие бактерий и микроскопических водорослей. Поэтому самый очевидный способ борьбы с проблемой — защитить емкости от действия солнца.

Если вы просто закроете бочку плотной крышкой, солнечный свет не сможет попадать на поверхность воды. Этот метод всегда работает безотказно. Ведь без света водоросли не могут размножаться.

Реклама

Еще один эффективный метод — использовать для профилактики цветения марганцовку. Каждый раз при наполнении добавляйте в воду несколько капель перманганата. Он отличается антисептическими свойствами, а потому препятствует развитию бактерий. Вода сохраняется прозрачной и свежей в течение длительного времени. Марганцовка не только не дает образовываться зеленому налету, но и обеззараживает жидкость.

Чтобы достичь наиболее эффективного результата, специалисты советуют комбинировать эти два метода.