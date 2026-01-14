Гортензия / © unsplash.com

В январе владельцам гортензий стоит уделить внимание своим кустарникам, ведь именно зимняя подготовка обеспечивает обильное цветение весной. Специалисты советуют не откладывать уход, даже несмотря на холод, поскольку растения находятся в периоде покоя и особенно чувствительны к правильной обрезке.

Об этом сообщило издание Express.

Гортензии, популярные благодаря ярким оттенкам розового, синего, белого и зеленоватого цветов, попали в список растений, которые крайне важно подрезать именно в январе. По данным Gardening Know How, зимняя обрезка подходит для метельчатых и гладких сортов, формирующих бутоны на молодых побегах. Удаление слабых и сухих стеблей помогает им укрепиться и активнее расти с наступлением тепла.

Специалисты советуют проводить обрезку зимой или в начале весны, обязательно до появления новых побегов. Оптимально — удалить от трети до половины прироста, чтобы стимулировать мощное обновление куста. Зима считается лучшим периодом для формирования гладких гортензий.

Впрочем, эксперты отмечают: не все разновидности переносят зимнюю обрезку. Сорта, цветущие на старой древесине, лучше не трогать — несвоевременная подрезка может лишить их весенних соцветий. Перед работой важно уточнить тип растения.

Кроме этого, основатель The Gardening Fix Бен Хилтон обращает внимание на три частые ошибки при уходе за гортензиями: неправильный уровень pH почвы, обрезка в неподходящий сезон и недостаточный полив. По его словам, игнорирование этих факторов способно существенно повлиять на развитие и цветение кустов.

