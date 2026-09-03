Что сделать с грядкой после фитофторы: два важных шага осенью

Почва после фитофторов

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В конце сезона на грядках нередко остаются почерневшие стебли томатов, пораженные листья и испорченные плоды. Если растения болели фитофторозом, просто собрать урожай и оставить участок до весны — не самое лучшее решение. Именно осенью можно убрать потенциальные источники инфекции и подготовить грядку к следующему сезону.

При этом заливать землю сильными обеззараживающими растворами не нужно. Гораздо важнее правильно убрать растительные остатки и не покидать участок запущенным, считают специалисты.

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В первую очередь уберите все, что осталось от больных растений

Первый шаг после завершения сезона — тщательная уборка грядки. Соберите стебли и листья томатов или картофеля, опавшие пораженные плоды и клубни, оставшиеся после уборки картофеля.

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Особое внимание следует уделить именно картофелю. Возбудитель фитофтороза Phytophthora infestans способен переживать период между сезонами в зараженных клубнях. Весной из них могут появиться растения-самосевы, которые станут источником новой инфекции. Споры из пораженных растений также могут распространяться по воздуху на значительные расстояния.

Поэтому утверждение, что фитофтор «живет только на растительных остатках и не живет в почве», требует уточнения. В домашнем огороде важными источниками инфекции действительно зараженные клубни и пораженный растительный материал, однако механизм распространения болезни более сложный. Поэтому само по себе очистка грядки не может гарантировать, что в следующем году фитофтороз не появится.

Пораженную ботву также не стоит оставлять прямо на поверхности грядки. Его нужно собрать и убрать с участка.

Нужно ли выкапывать все корни

А вот с советом обязательно вытаскивать из земли «максимально все корни» можно не торопиться. Для борьбы именно с фитофторозом томатов это не главное мероприятие.

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Значительно важнее не оставить зараженные плоды, ботва и, в случае картофеля, клубни, из которых в следующем году могут прорасти растения. Чрезмерно перекапывайте всю грядку только ради поиска мелких корней нет необходимости.

Что посеять на освобожденной грядке в сентябре

После уборки томатов или картофеля участок можно засеять сидератами. Один из вариантов — фацелия. Это однолетняя покровная культура, которая достаточно быстро наращивает зеленую массу и помогает угнетать сорняки. Ее также удобно включать в севооборот, поскольку она не принадлежит к семейству пасленовых, к которой относятся томаты и картофель.

В начале сентября фацелия можно высевать, если погодные условия позволяют ей прорасти и нарастить достаточно зеленой массы до устойчивых холодов. Но результат будет зависеть от региона, температуры и срока наступления заморозков.

Семена высевают на освобожденной от растительных остатков грядке и снабжают влагой, если почва сухая. Не стоит ждать, пока фацелия сформирует семена, ее можно скосить раньше. Если же холода придут быстро, подмерзшие растения можно оставить на поверхности как растительный покров.

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Здесь есть важный нюанс. Фацелию не следует воспринимать как естественный «дезинфектор», который очистит зараженную землю от возбудителя фитофтороза.

Она полезна прежде всего как покровная культура, занимает освободившуюся грядку, наращивает органическую массу, угнетает часть сорняков и не является пасленовой культурой. Но убедительных оснований обещать, что один занявший фацелию «разорвет цепь фитофторы» и защитит томаты в следующем году, нет. Исследования других покровных культур также показывают, что их влияние на фитофтороз не столь однозначно, покровная культура сама по себе не обязательно обеспечивает существенное уменьшение болезни в течение следующего сезона.

Поэтому фацелия лучше рассматривать как одну из мер по уходу за почвой, а не как лечение грядки.

А что делать с трехходермой

Богат огородников советуют перед завертыванием сидерата обработать зеленую массу препаратом из Trichoderma. Эти полезные грибы действительно широко используются как биологические агенты против различных возбудителей болезней растений.

Однако и здесь не стоит ожидать гарантированного результата именно против фитофтороза. Исследования показывают, что реакция томатов на Trichoderma во взаимодействии с Phytophthora infestans может зависеть даже от сорта, в одном эксперименте часть генотипов реагировала положительно, часть не показала эффекта, а в некоторых случаях результат был отрицательным.

Поэтому препарат с триходермой можно использовать как элемент биологического ухода за почвой, следуя инструкции конкретного средства, но не как гарантированный способ уничтожить фитофтор.

То же касается компоста. Качественный зрелый компост полезен и обеспечивает его органическим веществом, однако он не является прямой заменой препарата с триходермой и сам по себе не обеззараживает грядку от фитофтороза.

Можно ли в следующем году снова сажать здесь томаты

Если есть возможность, пасленовые культуры лучше чередовать с другими растениями. Не следует постоянно выращивать на одном месте томаты, картофель и другие близкие культуры.

Однако в случае фитофтороза севооборот также не дает абсолютной защиты. Возбудитель может попасть на участок не только из оставшегося на конкретной грядке: споры способны переноситься воздухом из зараженных растений на других участках. Именно поэтому борьба с фитофторозом требует не одного осеннего приема, а комплекса мер.

В следующем сезоне следует использовать здоровый посадочный материал, не оставлять картофельные самосевы, регулярно осматривать растения и, по возможности, выбирать сорта с лучшей стойкостью к фитофторозу. Для картофеля особенно важно использовать здоровые семенные клубни.

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