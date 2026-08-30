Что сделать с клубникой осенью, чтобы в следующем году дала тройной урожай сладких и больших ягод

Уход за клубникой после плодоношения

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После завершения плодоношения клубнику не следует оставлять без внимания. Именно в этот период обычные сорта продолжают активно развивать листья, корневую систему и формировать плодовые почки, от которых будет зависеть урожай в следующем году. Поэтому правильный уход в начале осени — важное условие для получения здоровых и продуктивных кустов.

Начните с уборки старых листьев

Сначала грядку нужно внимательно осмотреть и убрать сухие, пожелтевшие и поврежденные листья, а также ягоды, оставшиеся после сбора урожая. Особо тщательно нужно удалять части растений с признаками болезней.

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У обычной садовой клубники после завершения плодоношения допускается омолаживающее скашивание листьев. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить центральную часть куста — коронку, из которой будут отрастать новые листья.

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Если кусты здоровые, не обязательно срезать всю листовую массу. Часто достаточно удалить старые и поврежденные листья, оставив здоровые.

Уберите лишние усы

Усы забирают у растения воду и питательные вещества, поэтому на плодоносящих кустах их следует регулярно удалять, если вы не планируете размножать клубнику.

Для получения новых саженцев можно оставить самые сильные розетки первого порядка. Их укореняют, а после формирования хорошей корневой системы используют для обновления грядки.

Это особенно важно для старых насаждений, ведь продуктивность клубники со временем снижается. Молодые здоровые растения при должном уходе способны давать гораздо лучший урожай.

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Не допускайте пересыхания грунта

После плодоношения клубника продолжает активно развиваться, поэтому нуждается в достаточном количестве влаги. Ее корневая система расположена относительно близко к поверхности почвы, поэтому длительное пересыхание может негативно влиять на состояние растений.

В сухую погоду грядку нужно регулярно поливать, но без образования застоя воды. После полива полезно замульчировать почву — это поможет дольше сохранять влагу и уменьшит количество сорняков.

Три домашних удобрения для клубники после плодоношения

После сбора ягод растениям необходимо питание для восстановления и подготовки к следующему сезону. Если вы предпочитаете домашние удобрения, можно использовать несколько простых вариантов.

Настой древесной золы. Зола содержит калий, кальций и другие минеральные элементы. Для приготовления подкормки примерно стакан просеянной древесной золы размешивают в 10 л воды и оставляют в сутки, периодически перемешивая. Затем настоем поливают почву вокруг кустов. Важно использовать только пепел от чистой древесины без остатков пластика, краски или бытового мусора.

Настой зрелого компоста. Хорошо перепревший компост можно использовать для постепенной органической подкормки. Приблизительно 1 л зрелого компоста заливают 10 л воды и оставляют на 1–2 суток. После этого настой перемешивают, процеживают и используют для полива. Свежий навоз для клубники использовать не стоит — он может повредить корни.

Настой биогумуса. Качественный биогумус также можно превратить в жидкую подкормку. Для этого примерно стакан биогумуса настаивают в 10 л воды около суток, после чего раствор используют для полива. Такая подкормка обеспечивает растения органическими веществами и частью необходимых питательных элементов.

Домашние удобрения лучше вносить по уже увлажненной почве. Не нужно использовать все три варианта сразу: достаточно одной подкормки, подобранной с учетом состояния растений и почвы. Избыток питательных веществ не сделает будущие ягоды больше, а чрезмерное внесение азота может стимулировать лишнее наращивание зеленой массы.

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