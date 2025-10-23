Что сделать с кустами смородины, смородины и крыжовника, чтобы иметь обильный урожай следующего сезона

Смородина. / © pixabay.com

Октябрь - идеальное время позаботиться о кустах смородины, смородины и крыжовника, чтобы они легко перезимовали и в следующем году дали сильный урожай.

Что нужно сделать с кустами смородины, смородины и крыжовника прямо сейчас, читайте в материале ТСН.ua.

Обрезка кустов

Смородина, смородина, крыжовник требуют осеннего обрезания:

выдали сухие, больные, поломанные, старые ветви;

оставьте 8–10 сильнейших побегов всех возрастов;

у крыжовника обрежьте ветви, растущие внутрь куста — это улучшит проветривание.

Уборка

В преддверии зимы стоит собрать опавшие листья, остатки ягод, сорняки. У них зимуют вредители и возбудители болезней, а томые кусты могут легко заболеть, а перед началом холодов это совсем не нужно.

Почву вокруг кустов слегка перекопайте, чтобы уничтожить личинки насекомых, которые находятся в верхнем слое земли.

Подкормка кустов

После сбора урожая кустам требуется осеннее питание без азота . Удобрения можно заложить в почву под перекапывание или полить им ягоды.

Чем можно подкормить кусты:

1–2 столовых ложки суперфосфата + 1 ложка сульфата калия на куст,

или древесная пепел (1 стакан под каждый куст).

Полив и мульчирование

Перед морозами стоит полей каждый куст. Это поможет корням не пересыхать зимой и лучше выдержать морозы.

После полива замульчивайте приствольный круг торфом, компостом, перегноем или сухими листьями слоем 5–7 см. Благодаря этому сохранится влага, которая защитит корни от промерзания.

Защита от морозов и грызунов

Если зима обещает быть холодной, то подсыпьте корни землей и покрой агроволокном. Кроме того, молодые кусты можно связать шпагатом, чтобы не сломались под снегом.

Напомним, мы писали о том, что обязательно сделать с клубникой в октябре, чтобы весной иметь обильный урожай.