ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
187
Время на прочтение
2 мин

Что сделать с кустами смородины, смородины и крыжовника, чтобы иметь обильный урожай следующего сезона

Кустами смородины, смородины и крыжовника необходим осенний уход, который подготовит их к зиме и поможет пережить морозы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Смородина.

Смородина. / © pixabay.com

Октябрь - идеальное время позаботиться о кустах смородины, смородины и крыжовника, чтобы они легко перезимовали и в следующем году дали сильный урожай.

Что нужно сделать с кустами смородины, смородины и крыжовника прямо сейчас, читайте в материале ТСН.ua.

Обрезка кустов

Смородина, смородина, крыжовник требуют осеннего обрезания:

  • выдали сухие, больные, поломанные, старые ветви;

  • оставьте 8–10 сильнейших побегов всех возрастов;

  • у крыжовника обрежьте ветви, растущие внутрь куста — это улучшит проветривание.

Уборка

В преддверии зимы стоит собрать опавшие листья, остатки ягод, сорняки. У них зимуют вредители и возбудители болезней, а томые кусты могут легко заболеть, а перед началом холодов это совсем не нужно.

Почву вокруг кустов слегка перекопайте, чтобы уничтожить личинки насекомых, которые находятся в верхнем слое земли.

Подкормка кустов

После сбора урожая кустам требуется осеннее питание без азота . Удобрения можно заложить в почву под перекапывание или полить им ягоды.

Чем можно подкормить кусты:

  • 1–2 столовых ложки суперфосфата + 1 ложка сульфата калия на куст,

  • или древесная пепел (1 стакан под каждый куст).

Полив и мульчирование

Перед морозами стоит полей каждый куст. Это поможет корням не пересыхать зимой и лучше выдержать морозы.

После полива замульчивайте приствольный круг торфом, компостом, перегноем или сухими листьями слоем 5–7 см. Благодаря этому сохранится влага, которая защитит корни от промерзания.

Защита от морозов и грызунов

Если зима обещает быть холодной, то подсыпьте корни землей и покрой агроволокном. Кроме того, молодые кусты можно связать шпагатом, чтобы не сломались под снегом.

Напомним, мы писали о том, что обязательно сделать с клубникой в октябре, чтобы весной иметь обильный урожай.

Дата публикации
Количество просмотров
187
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie