Что сделать с кустами смородины, смородины и крыжовника, чтобы иметь обильный урожай следующего сезона
Кустами смородины, смородины и крыжовника необходим осенний уход, который подготовит их к зиме и поможет пережить морозы.
Октябрь - идеальное время позаботиться о кустах смородины, смородины и крыжовника, чтобы они легко перезимовали и в следующем году дали сильный урожай.
Что нужно сделать с кустами смородины, смородины и крыжовника прямо сейчас
Обрезка кустов
Смородина, смородина, крыжовник требуют осеннего обрезания:
выдали сухие, больные, поломанные, старые ветви;
оставьте 8–10 сильнейших побегов всех возрастов;
у крыжовника обрежьте ветви, растущие внутрь куста — это улучшит проветривание.
Уборка
В преддверии зимы стоит собрать опавшие листья, остатки ягод, сорняки. У них зимуют вредители и возбудители болезней, а томые кусты могут легко заболеть, а перед началом холодов это совсем не нужно.
Почву вокруг кустов слегка перекопайте, чтобы уничтожить личинки насекомых, которые находятся в верхнем слое земли.
Подкормка кустов
После сбора урожая кустам требуется осеннее питание без азота . Удобрения можно заложить в почву под перекапывание или полить им ягоды.
Чем можно подкормить кусты:
1–2 столовых ложки суперфосфата + 1 ложка сульфата калия на куст,
или древесная пепел (1 стакан под каждый куст).
Полив и мульчирование
Перед морозами стоит полей каждый куст. Это поможет корням не пересыхать зимой и лучше выдержать морозы.
После полива замульчивайте приствольный круг торфом, компостом, перегноем или сухими листьями слоем 5–7 см. Благодаря этому сохранится влага, которая защитит корни от промерзания.
Защита от морозов и грызунов
Если зима обещает быть холодной, то подсыпьте корни землей и покрой агроволокном. Кроме того, молодые кусты можно связать шпагатом, чтобы не сломались под снегом.
