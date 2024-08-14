Что сделать с салом перед засолкой: раскрыт секрет для идеального вкуса

Нежное и мягкое сало является идеальным закусыванием и популярным продуктом на столе украинцев. Однако перед тем, как подать его с черным хлебом и зеленым луком, нужно правильно засолить сало.

Многие начинающие кулинары совершают одну и ту же ошибку. Они не возделывают сало перед засолкой. Если этого не сделать, блюдо получится отнюдь не нежным, а его вкус будет далеко не идеальным.

Чтобы этого не произошло, обязательно перед процедурой засолки положите сало в морозильную камеру на один день. Благодаря этому продукт не утратит свою форму и будет хорошо нарезаться.

Предварительно подготовьте все специи, которые вам понадобятся для засолки сала. На 1 кг продукта кулинары советуют брать примерно 2 ст. ложки соли, 1 ч. ложку паприки, 1 ч. ложку молотого перца и 1 ч. ложку горчицы. Также идеально к салу подходят куркума, тмин, чеснок и кориандр, лавровый лист.

Все пряности нужно смешать в отдельном сосуде, сделать на куске сала небольшие надрезки. Затем смешать все ингредиенты, завернуть пергаментную бумагу и оставить на 5 дней в холодильнике.

Гурманы также утверждают, что в традиционный продукт можно внести немного сладости. Оказывается, если в маринад во время засолки добавить небольшое количество сахара (не более 1 ч. ложки), то вы получите очень нежный вкус. Такая комбинация сделает сало вкусным и увлекательным.

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