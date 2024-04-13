Что сделать в саду и на огороде к Пасхе: список кустов и культур, которые нужно высадить

До светлого Воскресения Христова остается меньше месяца, а потому поспешите высадить в открытый грунт овощи и кусты, чтобы получить большой урожай.

В апреле в открытую почву садоводы советуют высаживать некоторые кусты, чтобы они успели адаптироваться к новому месту к осени. В частности, в этот весенний месяц можно сажать крыжовник, малину, порычки, смородину. Для высадки можно брать и однолетние саженцы, но летом, особенно в жаркие дни, не забывайте их умеренно поливать.

Если говорить о огороде, то к Пасхе нужно успеть посеять горох, морковь, патиссоны, тыквы и кабачки. Морковь также можно высаживать в начале мая – здесь все зависит от региона. Для того чтобы она хорошо проросла, температура должна быть постоянной и не менее +15 градусов.

В апреле в открытый грунт также рекомендовано высадить зелень, салат, редис. Смело пересаживайте их на грядки, если у вас уже есть рассада. Можно сеять и семена томатов, однако их обязательно еще нужно накрывать плёнкой, которую снимают в особо тёплые дни и в мае убирают.

Не забудьте посадить во второй половине апреля рассаду пекинской, брюссельской, цветной и белокочанной капусты. Однако если будут прогнозировать значительное похолодание, не забудьте грядки накрыть пленкой.

Некоторые огородники советуют сажать в конце апреля и картошку. Если в вашем регионе температура воздуха и почвы уже позволяет, не обязательно ждать май.

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