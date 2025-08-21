- Дата публикации
Что съесть с пивом: эти закуски делают напиток в разы вкуснее
Закуски для пива следует подбирать, учитывая сорт и преимущества компании.
Пивная вечеринка – это не только вкусные напитки, но и снеки для пива. Главное правило: чем крепче и темнее пиво – тем сытнее и жирнее закуска. Легкое пиво хорошо подходит к овощам и снекам, а крепкое – к мясу и копченостям.
ТСН.ua собрал для вас подборку закусок к пиву, которые точно дополнят вашу домашнюю вечеринку.
Выбирая закуски, прежде всего ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения. Идеального или единственного варианта нет. Выбирайте то, что по душе – более сытные закуски, или классические – как вот сушеная рыбка, а, может, оригинальные – запеченный или жареный сыр.
Классические закуски
соленые сухарики и чипсы
орешки - арахис, миндаль или фисташки
пряники-сушки, кренделя, соломка
Мясные закуски
колбаски-гриль, охотничьи колбаски
свиные ребрышки или куриные крылышки
сухое мясо (джерки, бастурма)
Морские и рыбные закуски
сушеная рыба (таранька, вобла, анчоусы)
кальмары кольцами или сушеные стружкой.
Сырные закуски
творожные палочки или шарики
козьий или копченый сыр
Овощные закуски
картофель фри или по-крестьянски.
грилированные овощи
горочки, оливки или маринованные грибы
