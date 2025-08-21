Что съесть с пивом: эти закуски делают напиток в разы вкуснее

Пиво. / © Unsplash

Пивная вечеринка – это не только вкусные напитки, но и снеки для пива. Главное правило: чем крепче и темнее пиво – тем сытнее и жирнее закуска. Легкое пиво хорошо подходит к овощам и снекам, а крепкое – к мясу и копченостям.

ТСН.ua собрал для вас подборку закусок к пиву, которые точно дополнят вашу домашнюю вечеринку.

Выбирая закуски, прежде всего ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения. Идеального или единственного варианта нет. Выбирайте то, что по душе – более сытные закуски, или классические – как вот сушеная рыбка, а, может, оригинальные – запеченный или жареный сыр.

Классические закуски

соленые сухарики и чипсы

орешки - арахис, миндаль или фисташки

пряники-сушки, кренделя, соломка

Мясные закуски

колбаски-гриль, охотничьи колбаски

свиные ребрышки или куриные крылышки

сухое мясо (джерки, бастурма)

Морские и рыбные закуски

сушеная рыба (таранька, вобла, анчоусы)

кальмары кольцами или сушеные стружкой.

Сырные закуски

творожные палочки или шарики

козьий или копченый сыр

Овощные закуски

картофель фри или по-крестьянски.

грилированные овощи

горочки, оливки или маринованные грибы

