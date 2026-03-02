Что сеять сразу после таяния снега: 7 устойчивых к холоду культур

Какие овощи посеять, когда сойдет снег

Ждать идеальное весеннее тепло не всегда целесообразно, поскольку ранний посев позволяет максимально эффективно использовать оставшуюся в земле зимнюю влагу. Для многих культур март и апрель являются оптимальными месяцами для посева, ведь длительный световой день и умеренная влажность способствуют формированию прочной корневой системы.

Многие ранние овощи и зелень имеют естественный механизм защиты от холода. Высевание в чуть оттаявшую землю дает растениям возможность «закалиться», что делает их более устойчивыми к болезням и вредителям, которые активизируются позже, когда воздух прогреется. Эксперты советуют посеять в почву, как только взойдет снег, такие культуры.

Какие виды культур можно высевать в холодную почву