Что сеять сразу после таяния снега: 7 устойчивых к холоду культур
Культуры, которые не боятся холода, их можно посеять в холодную почву.
Ждать идеальное весеннее тепло не всегда целесообразно, поскольку ранний посев позволяет максимально эффективно использовать оставшуюся в земле зимнюю влагу. Для многих культур март и апрель являются оптимальными месяцами для посева, ведь длительный световой день и умеренная влажность способствуют формированию прочной корневой системы.
Многие ранние овощи и зелень имеют естественный механизм защиты от холода. Высевание в чуть оттаявшую землю дает растениям возможность «закалиться», что делает их более устойчивыми к болезням и вредителям, которые активизируются позже, когда воздух прогреется. Эксперты советуют посеять в почву, как только взойдет снег, такие культуры.
Какие виды культур можно высевать в холодную почву
Редис. Это одна из самых первых культур на нашем столе. Оптимальное время для посева — конец марта или первая декада апреля в зависимости от того, как быстро сойдет снег. Редис — растение короткого светового дня, поэтому ранний посев обеспечивает формирование сочного корнеплода, а не пышных листьев. Семена начинают прорастать уже при 2–3°C, а молодые всходы способны выдержать кратковременные ночные заморозки до -3…-4°C.
Руккола. Популярна пряная зелень, которую можно смело сеять в открытую почву с конца марта. Весенняя прохлада лишь улучшает ее вкусовые качества, делая листья нежными и в меру острыми. В жару руккола быстро становится грубой и слишком горькой, поэтому апрельский посев позволяет получить идеальный урожай для ранних салатов.
Горчица салатная. Эта культура поражает своей выносливостью. Она способна активно развиваться даже тогда, когда температура почвы едва превышает ноль. Высевать ее следует в марте-апреле. Хотя горчица не нуждается в дополнительном тепле, использование агроволокна поможет получить первые листики на несколько дней раньше, защитив их от холодного ветра.
Шпинат. Для шпината ранний посев является критически важным. Это растение любит прохладу и большое количество влаги, остающейся в земле после таяния снега. Если замешкаться и высеять его в мае, когда температура воздуха существенно поднимется, шпинат вместо наращивания зеленой массы начнет «стрелковаться» — выпускать цветоносы, после чего листья становятся непригодными для еды.
Горох. Бобовые культуры известны своей прочностью. Семена гороха имеют плотную оболочку, которая надежно защищает зародыш от переохлаждения в сырой земле. Высаживать его можно, как только почва позволит сделать борозды. Даже если после посева снова выпадет снег, горох не погибнет — он просто «законсервируется» и взойдет, как только солнце пригреет посильнее.
Морковь. Апрельский посев моркови гарантирует, что семена получат достаточно естественной влаги для прорастания. В холодной земле этот процесс может длиться 2–3 недели, но такой темп является естественным для корнеплода. Это позволяет растению сформировать глубокий корень еще до наступления летней засухи.
Петрушка листовая. Семена петрушки содержат много эфирных масел, замедляющих попадание влаги внутрь, поэтому они прорастают довольно медленно. Высаживание в апреле — стратегически правильный ход: семена постепенно «просыпаются» во влажной почве, становятся закаленными и впоследствии легко выдерживают любые весенние температурные качели.
Лук-севок (арпаж). Апрель — идеальный месяц для того, чтобы «натыкать» лук в грядки. Прохладная земля стимулирует развитие мощной корневой системы, являющейся залогом большой головки в будущем. Лук не боится холодов и быстро адаптируется к условиям открытого грунта, начиная радовать первыми зелеными перьями.