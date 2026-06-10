Что сеять в июне, чтобы собрать урожай уже летом: лучшие огородные культуры

Что посадить в июне / © pexels.com

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Если правильно подобрать культуру, уже в конце лета можно собрать свежие огурцы, кабачки, зелень и даже корнеплоды второго урожая. Об этом пишут в Express.

Какие культуры лучше сажать в июне

Быстрорастущие овощи

В июне следует обратить внимание на культуры с коротким вегетационным периодом:

огурцы (особенно ранние сорта);

кабачки;

патиссоны;

кустовая фасоль;

горох (для летнего высева).

Эти растения быстро развиваются в теплой земле и не требуют сложного ухода.

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Корнеплоды для повторного урожая

Даже в июне можно успешно высевать корнеплоды, если правильно подобрать сорта:

морковь (среднеспелые и поздние сорта);

свекла столовая;

редис (для летнего высева).

Такие культуры успеют сформировать урожай к осени, особенно при регулярном поливе.

Зелень, которая растет быстро

Лучший вариант для тех, кто хочет скорый результат:

укроп;

петрушка;

салат листовой;

рукола;

шпинат.

Зелень в июне растет особенно активно и может давать несколько срезов за сезон.

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Овощи для осеннего урожая

Июнь — подходящее время для высадки рассады:

поздняя капуста;

брокколи;

цветная капуста.

Эти культуры хорошо приживаются в теплой почве и формируют урожай ближе к осени.

Полезные советы для высадки в июне

Чтобы получить хороший результат, важно учесть несколько моментов:

регулярно поливать грядки, особенно в жару;

использовать мульчирование для сохранения влаги;

выбирать сорта с коротким или средним сроком созревания;

подкармливать растения после появления всходов;

не загущать высев.

Июнь — это второй шанс для огородника. Правильно подобранные культуры позволяют получить свежий и разнообразный урожай уже через несколько недель или к концу лета. Главное — выбрать быстрорастущие растения и обеспечить им базовый уход.

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FAQ

Что можно усадить в июне, чтобы быстро получить урожай?

Быстрее всего растут зелень (укроп, салат, руккола), редис, фасоль и ранние сорта огурцов и кабачков.

Можно ли сажать огурцы в июне?

Да, в июне огурцы хорошо приживаются, особенно ранние сорта. Важно обеспечить им достаточное полив и тепло.

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Успеет ли морковь, посаженная в июне, дать урожай?

Так, если выбрать средне- или позднеспелые сорта, морковь успеет созреть к осени, особенно при условии регулярного ухода.

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