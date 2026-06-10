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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
179
Время на прочтение
2 мин

Что сеять в июне, чтобы собрать урожай уже летом: лучшие огородные культуры

Июнь — это не «поздно», а наоборот один из самых выгодных месяцев для повторных посевов и быстрого получения урожая. После весенних культур на грядках появляется свободное пространство, а тёплая погода создает идеальные условия для роста многих овощей и зелени.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Что посадить в июне

Что посадить в июне / © pexels.com

Если правильно подобрать культуру, уже в конце лета можно собрать свежие огурцы, кабачки, зелень и даже корнеплоды второго урожая. Об этом пишут в Express.

Какие культуры лучше сажать в июне

Быстрорастущие овощи

В июне следует обратить внимание на культуры с коротким вегетационным периодом:

  • огурцы (особенно ранние сорта);

  • кабачки;

  • патиссоны;

  • кустовая фасоль;

  • горох (для летнего высева).

Эти растения быстро развиваются в теплой земле и не требуют сложного ухода.

Корнеплоды для повторного урожая

Даже в июне можно успешно высевать корнеплоды, если правильно подобрать сорта:

  • морковь (среднеспелые и поздние сорта);

  • свекла столовая;

  • редис (для летнего высева).

Такие культуры успеют сформировать урожай к осени, особенно при регулярном поливе.

Зелень, которая растет быстро

Лучший вариант для тех, кто хочет скорый результат:

  • укроп;

  • петрушка;

  • салат листовой;

  • рукола;

  • шпинат.

Зелень в июне растет особенно активно и может давать несколько срезов за сезон.

Овощи для осеннего урожая

Июнь — подходящее время для высадки рассады:

  • поздняя капуста;

  • брокколи;

  • цветная капуста.

Эти культуры хорошо приживаются в теплой почве и формируют урожай ближе к осени.

Полезные советы для высадки в июне

Чтобы получить хороший результат, важно учесть несколько моментов:

  • регулярно поливать грядки, особенно в жару;

  • использовать мульчирование для сохранения влаги;

  • выбирать сорта с коротким или средним сроком созревания;

  • подкармливать растения после появления всходов;

  • не загущать высев.

Июнь — это второй шанс для огородника. Правильно подобранные культуры позволяют получить свежий и разнообразный урожай уже через несколько недель или к концу лета. Главное — выбрать быстрорастущие растения и обеспечить им базовый уход.

FAQ

Что можно усадить в июне, чтобы быстро получить урожай?

Быстрее всего растут зелень (укроп, салат, руккола), редис, фасоль и ранние сорта огурцов и кабачков.

Можно ли сажать огурцы в июне?

Да, в июне огурцы хорошо приживаются, особенно ранние сорта. Важно обеспечить им достаточное полив и тепло.

Успеет ли морковь, посаженная в июне, дать урожай?

Так, если выбрать средне- или позднеспелые сорта, морковь успеет созреть к осени, особенно при условии регулярного ухода.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
179
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