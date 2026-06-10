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Что сеять в июне, чтобы собрать урожай уже летом: лучшие огородные культуры
Июнь — это не «поздно», а наоборот один из самых выгодных месяцев для повторных посевов и быстрого получения урожая. После весенних культур на грядках появляется свободное пространство, а тёплая погода создает идеальные условия для роста многих овощей и зелени.
Если правильно подобрать культуру, уже в конце лета можно собрать свежие огурцы, кабачки, зелень и даже корнеплоды второго урожая. Об этом пишут в Express.
Какие культуры лучше сажать в июне
Быстрорастущие овощи
В июне следует обратить внимание на культуры с коротким вегетационным периодом:
огурцы (особенно ранние сорта);
кабачки;
патиссоны;
кустовая фасоль;
горох (для летнего высева).
Эти растения быстро развиваются в теплой земле и не требуют сложного ухода.
Корнеплоды для повторного урожая
Даже в июне можно успешно высевать корнеплоды, если правильно подобрать сорта:
морковь (среднеспелые и поздние сорта);
свекла столовая;
редис (для летнего высева).
Такие культуры успеют сформировать урожай к осени, особенно при регулярном поливе.
Зелень, которая растет быстро
Лучший вариант для тех, кто хочет скорый результат:
укроп;
петрушка;
салат листовой;
рукола;
шпинат.
Зелень в июне растет особенно активно и может давать несколько срезов за сезон.
Овощи для осеннего урожая
Июнь — подходящее время для высадки рассады:
поздняя капуста;
брокколи;
цветная капуста.
Эти культуры хорошо приживаются в теплой почве и формируют урожай ближе к осени.
Полезные советы для высадки в июне
Чтобы получить хороший результат, важно учесть несколько моментов:
регулярно поливать грядки, особенно в жару;
использовать мульчирование для сохранения влаги;
выбирать сорта с коротким или средним сроком созревания;
подкармливать растения после появления всходов;
не загущать высев.
Июнь — это второй шанс для огородника. Правильно подобранные культуры позволяют получить свежий и разнообразный урожай уже через несколько недель или к концу лета. Главное — выбрать быстрорастущие растения и обеспечить им базовый уход.
FAQ
Что можно усадить в июне, чтобы быстро получить урожай?
Быстрее всего растут зелень (укроп, салат, руккола), редис, фасоль и ранние сорта огурцов и кабачков.
Можно ли сажать огурцы в июне?
Да, в июне огурцы хорошо приживаются, особенно ранние сорта. Важно обеспечить им достаточное полив и тепло.
Успеет ли морковь, посаженная в июне, дать урожай?
Так, если выбрать средне- или позднеспелые сорта, морковь успеет созреть к осени, особенно при условии регулярного ухода.