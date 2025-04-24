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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
103
Время на прочтение
2 мин

Что символизирует барвинок: почему его нужно обязательно сажать возле своего дома

Наши предки верили, что каждое растение способно влиять на человека, поэтому внимательно выбирали цветы, деревья и кустарники, которые будут сажать на своем дворе.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Почему нужно сажать барвинок возле своего дома

Почему нужно сажать барвинок возле своего дома / © www.freepik.com/free-photo

Барвинок имеет длительный период цветения, поэтому его сажают в своих клумбах практически все любители цветов. Он достаточно неприхотлив в уходе, его не нужно полоть или поливать, но он все равно будет цвести. А еще барвинок обладает чрезвычайными свойствами, как сообщает ресурс «24 Канал». Наши предки верили, что цветок способен приносить счастье и гармонию в дом, возле которого растет. Поэтому его обязательно сажали на своем дворе все, кто хотел привлечь в свою жизнь любовь и согласие.

Зачем сажать барвинок у своего дома: что символизирует этот цветок

  1. По народным приметам барвинок — это символ любви и гармонии. Этим цветком украшали свадебные венки и каравай. А девушки вплетали его в косы, потому что верили, что он приносит личное счастье.

  2. Наши предки сажали барвинок, чтобы защититься от ссор и привлечь в свой дом согласие.

  3. На свадьбу дом обязательно украшали барвинком, чтобы в семье не было измен, царили любовь и уважение.

  4. Пять лепестков барвинка — это пять залогов счастливой семейной жизни, которые означали красоту, нежность, память, согласие и верность.

  5. Считалось, что барвинок возле дома будет защищать жильцов от сглаза, несчастий и проблем.

  6. Также барвинок использовали в народной медицине как средство для наружного применения от лихорадки, головных болей и гипертонии. А употреблять барвинок нельзя, потому что его сок содержит токсины. Также медики рекомендуют избегать попадания сока цветка на кожу.

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Дата публикации
Количество просмотров
103
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