Что скрывает вашу прошлую жизнь: узнайте по дате рождения

Все о прошлой жизни можно узнать с даты рождения / © unsplash.com

Относитесь где этого легко. Используйте эти идеи как способ лучше понять себя, свои привычки и выборы.

Интервалы дат и характерные архетипы

14-28 июля, 23-27 сентября, 3-17 октября

Образ наставника. Прошлые жизни связывали вас со смыслом и людьми, сегодня цените тишину, но готовы поддержать просящих.

Сильные стороны: ясность, эмпатия.

Зона роста: просить о помощи, когда устали.

22-31 января, 8-22 сентября

Создатель в движении. Многие путешествия и впечатления в прошлом, сейчас цените стабильность, но стремление к новым открытиям живет.

Сильные стороны: фантазия, упругость.

Зона роста: завершать начатое.

29 июля — 11 августа, 30 октября — 7 ноября

Борец за справедливость. Вы чувствуете нарушение баланса и вдохновляете других, но иногда сомневаетесь в себе.

Сильные стороны: чувство меры, лидерство.

Зона роста: делегирование и принятие помощи.

8–21 января, 1–11 февраля

Романтик “благородного разбойника”. Сейчас вы осторожны и внимательны к границам.

Сильные стороны: верность, надежность.

Зона роста: доверять миру чуть больше.

1-10 марта, 27 ноября — 18 декабря

Императорская воля. Сегодня важна свобода выбора и собственный темп.

Сильные стороны: ответственность, собранность.

Зона роста: мягкость в общении, простор для чужих идей.

12-29 февраля, 20-31 августа

Миротворец у власти. Избегаете конфликтов и цените доверие.

Сильные стороны: дипломатия, такт.

Зона роста: уметь говорить ”нет”.

20 апреля — 8 мая, 12-19 августа

Как дата рождения покажет, какой была ваша прошлая жизнь / © unsplash.com

Полководец впечатлений. Раньше завоевывали территории, теперь новые опыты и эмоции.

Сильные стороны: решительность, щедрость.

Зона роста: беречь ритм, не выгорать.

9-27 мая, 29 июня — 13 июля

Учитель и мыслитель. Верность людям и глубокие разговоры для вас естественны.

Сильные стороны: стабилизатор у компании, надежный друг.

Зона роста: уделять время себе.

11-31 марта, 18-29 октября, 19-31 декабря

Оратор и стратег. Слово для вас — инструмент и опора.

Сильные стороны: логика, аргументация.

Зона роста: ревность и контроль, работает доверие + факты.

28 мая — 18 июня, 28 сентября — 2 октября

Исследователь. Любопытство — ваше топливо, маршруты всегда готовы.

Сильные стороны: обучаемость, ощущение нового.

Зона роста: доводить дела до конца.

1-19 апреля, 8-17 ноября

Мятежник и провидец. Чувствительно воспринимаете настроение других и легко находите общий язык.

Сильные стороны: интуиция, точность формулировок.

Зона роста: терпение к тем, кто идет медленнее.

1-7 января, 19-28 июня, 1-7 сентября, 18-26 ноября

Интеллект и интуиция вместе. Всегда стремитесь к знаниям и тайнам.

Сильные стороны: глубина, наблюдательность.

Зона роста: выходить из роли наблюдателя в действие.

Даже если рассматривать прошлые жизни как метафору, эти интерпретации работают как эффективный инструмент самоанализа. Они позволяют понять характер, привычки и цели.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.