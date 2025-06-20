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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Что скрывают кофейные крышечки — об этом никто не предупреждает

Одноразовые стаканы с крышечками давно стали атрибутом городского ритма, однако не все так просто, как кажется.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что скрывают кофейные крышечки — об этом никто не предупреждает

© Pixabay

Удобные одноразовые стаканы с кофейными крышечками позволяют наслаждаться любимым напитком практически везде. Впрочем, за этим удобством скрывается неочевидная опасность как для нашего организма, так и для окружающей среды.

Подавляющее большинство крышечек изготавливаются из пластика — в большинстве своем полистирола (PS, маркировка «6») и полипропилена (PP, маркировка «5»). На первый взгляд, безопасные материалы, однако при контакте с горячими напитками они ведут себя совсем по-другому. В частности, в кофе может попадать стирол — вещество, которое считают потенциально канцерогенным.

Длительный контакт со стиролом может отрицательно сказаться на работе нервной системы, репродуктивных органов и печени. Даже минимальные дозы этого вещества способны скапливаться в организме.

Как избежать опасности

  • Используйте многоразовые чашки. Это лучшее решение — экологически, безопасно и выгодно (многие кофейни делают скидки за собственную тару).

  • Отказывайтесь от крышечки, если есть такая возможность, особенно, если вы выпиваете кофе сразу.

  • Выбирайте кофейни, где используются крышечки из биоразлагаемых материалов или бумажных волокон.

  • Проверяйте маркировку на крышечке. Если видите цифру «6» в треугольнике, лучше не рисковать.

Ранее исследователи установили, что кофе оказывает положительное влияние на работу кишечника. О новой пользе кофе для организма читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
166
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