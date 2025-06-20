Что скрывают кофейные крышечки — об этом никто не предупреждает

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Удобные одноразовые стаканы с кофейными крышечками позволяют наслаждаться любимым напитком практически везде. Впрочем, за этим удобством скрывается неочевидная опасность как для нашего организма, так и для окружающей среды.

Подавляющее большинство крышечек изготавливаются из пластика — в большинстве своем полистирола (PS, маркировка «6») и полипропилена (PP, маркировка «5»). На первый взгляд, безопасные материалы, однако при контакте с горячими напитками они ведут себя совсем по-другому. В частности, в кофе может попадать стирол — вещество, которое считают потенциально канцерогенным.

Длительный контакт со стиролом может отрицательно сказаться на работе нервной системы, репродуктивных органов и печени. Даже минимальные дозы этого вещества способны скапливаться в организме.

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Как избежать опасности

Используйте многоразовые чашки. Это лучшее решение — экологически, безопасно и выгодно (многие кофейни делают скидки за собственную тару).

Отказывайтесь от крышечки, если есть такая возможность, особенно, если вы выпиваете кофе сразу.

Выбирайте кофейни, где используются крышечки из биоразлагаемых материалов или бумажных волокон.

Проверяйте маркировку на крышечке. Если видите цифру «6» в треугольнике, лучше не рисковать.

Ранее исследователи установили, что кофе оказывает положительное влияние на работу кишечника. О новой пользе кофе для организма читайте в новости.