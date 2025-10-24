Что следует отключить от сети перед поездкой: 8 вещей, которые могут стать причиной пожара

Удлинители / © Pixabay

Подготовка к отдыху — это не только чемодан и билеты. Прежде чем отправиться в путешествие, стоит проверить, все ли приборы в вашем доме обесточены. Это поможет избежать скачков напряжения, пожаров и лишних затрат на электроэнергию.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Эксперты по путешествиям советуют составить короткий «чек лист безопасности» — перечень техники, которую следует выключать из розетки перед отпуском.

Игровые консоли.

Консоли потребляют немало энергии даже в режиме ожидания. Они также особенно уязвимы к перепадам напряжения, поэтому их лучше полностью отключить. Настольные компьютеры.

Скачок электричества может повредить комплектующие или уничтожить важные файлы. Отсоединение ПК занимает несколько секунд, но сэкономит нервы после возвращения. Устройства с литий-ионными батареями.

К этой категории относятся ноутбуки, смартфоны, электровелосипеды, электроинструменты и портативные зарядки. Если оставить их подключенными, аккумуляторы могут перегреться или выйти из строя. Зарядные устройства.

Подключенные адаптеры бесполезно потребляют энергию даже без гаджета. Кроме того, есть риск просто забыть взять их в дорогу. Инструменты для волос.

Фен, утюжок или плойка — самые распространенные причины бытовых пожаров. Даже если они имеют автоматическое отключение, не стоит полагаться только на него. Кухонная техника.

Мультиварки, кофеварки, аэрофритюрницы, блендеры — все это лучше обесточить. Так вы уменьшите риск короткого замыкания и ненужного потребления электричества. Микроволновая печь.

Даже в выключенном состоянии она продолжает «тянуть» электроэнергию, поддерживая работу часов. Если возможно — отключите ее. Телевизоры.

Современные экраны чувствительны к перепадам напряжения, а оставленные в сети продолжают потреблять ток. Выключив их, вы сохраните и технику, и счет за свет.

Перед тем как закрыть дверь дома, уделите несколько минут проверке розеток — это простой способ обезопасить жилье от неприятных сюрпризов по возвращении.

Напомним, использование удлинителей в повседневной жизни стало привычным, но эти устройства имеют четкие ограничения по мощности. Однако важно понимать, что удлинитель не добавляет электрической мощности, а лишь распределяет имеющуюся, поэтому существует строгий перечень техники, которую запрещено подключать через него.