Что случится, если смешать изопропиловый спирт и перекись водорода

Можно смешивать спирт и перекись водорода / © pexels.com

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Но можно ли смешивать спирт и перекись водорода и действительно ли такая смесь станет лучшим домашним дезинфектором? Об этом пишут в Hunker.

Случайное смешивание небольшого количества этих средств обычно не относится к наиболее опасным комбинациям бытовой химии. Однако намеренно совмещать их для уборки нет особого смысла. Это не дает доказанного преимущества по сравнению с правильным использованием каждого средства по отдельности, а некоторые поверхности после такой обработки можно повредить.

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Чем отличаются изопропиловый спирт и перекись водорода

Изопропиловый спирт или изопропанол входит в состав многих средств для дезинфекции. В обиходе чаще всего встречается 70-процентный раствор изопропилового спирта в воде. Его используют для очищения небольших предметов и некоторых твердых поверхностей.

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Изопропиловый спирт быстро испаряется и обладает выраженными дезинфицирующими свойствами. В то же время он легковоспламеняющийся, поэтому использовать его нужно подальше от огня и источников высокой температуры.

Перекись водорода действует иначе. Для бытовых нужд обычно используют 3-процентный раствор. Он подходит для очистки ряда поверхностей и обладает антимикробными свойствами.

При этом перекись водорода не следует воспринимать как универсальное средство для любых задач. К примеру, его регулярное нанесение на открытые раны сегодня не рекомендуют, поскольку он может раздражать и повреждать клетки, необходимые для нормального заживления.

Что произойдет, если смешать спирт и перекись водорода

Если случайно смешать небольшое количество бытового изопропилового спирта и перекиси водорода, это не означает, что сразу образуется чрезвычайно токсичная смесь. Однако специально готовить из этих двух компонентов домашнее средство для уборки не стоит.

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Главная причина проста: нет необходимости смешивать два дезинфектанта, если каждый из них можно использовать отдельно в соответствии с инструкцией производителя. Сочетание средств не гарантирует более сильного дезинфекционного действия.

К тому же возникает другая проблема — влияние на материалы. Изопропиловый спирт может повреждать некоторые щекотливые и пористые поверхности. Перекись водорода способна обесцвечивать ткани и не подходит для части электронных устройств и покрытий.

Поэтому принцип «чем больше активных компонентов, тем чище» в случае с бытовой химией не работает.

Можно ли использовать спирт и перекись водорода вместе для дезинфекции

Для обычной домашней уборки лучше использовать эти средства отдельно и только на поверхностях, для которых они предназначены.

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Важно также различать бытовое смешивание средств и профессионально разработанные рецептуры. К примеру, одна из рекомендованных ВОЗ формул для антисептической обработки рук содержит изопропиловый спирт, перекись водорода, глицерин и воду в точно определенных пропорциях. В таком составе основным активным веществом для антисептики является спирт, а низкая концентрация перекиси водорода используется для инактивации бактериальных спор, которые могут попасть в раствор или содержаться в таре.

Это стандартизированная рецептура, поэтому ее существование не является аргументом в пользу произвольного смешивания бутылки спирта с перекисью дома.

Какие средства для уборки нельзя смешивать

Особую осторожность нуждаются в экспериментах с различными средствами бытовой химии. Даже если два продукта отдельно кажутся безопасными, после смешивания они могут образовывать раздражающие или токсичные вещества.

В частности, не следует смешивать отбеливатель с кислотными средствами или аммиаком. Также нежелательно сочетать перекись водорода с уксусом в одном растворе: при определенных условиях может образовываться перуксусная (пероксиуксусная) кислота, обладающая сильным раздражающим и коррозионным действием.

Самое безопасное правило для домашней уборки — не создавать собственные смеси из разных химических средств, если производитель прямо не предполагает такого применения.

Как безопасно пользоваться изопропиловым спиртом и перекисью

Перед использованием любого дезинфицирующего средства следует прочитать инструкцию и проверить, подходит ли оно для конкретной поверхности. Не следует переливать химические вещества в бутылки из-под напитков или другую тару без маркировки.

Изопропиловый спирт необходимо держать подальше от открытого огня и источников тепла, поскольку он легковоспламеняющийся. При работе с такими средствами желательно обеспечить хорошую вентиляцию помещения и избегать попадания в глаза и внутрь организма.

Перекись водорода также лучше хранить в оригинальной непрозрачной упаковке: под воздействием света она постепенно разлагается и теряет свои свойства.

FAQ

Можно ли смешивать спирт и перекись водорода?

Для бытовой уборки смешивать изопропиловый спирт и перекись водорода не рекомендуется. Такое сочетание не имеет доказанного преимущества для дезинфекции по сравнению с правильным использованием средств отдельно и может повредить некоторые материалы. Исключение составляет специально разработанные и точно дозированные профессиональные рецептуры, а не произвольное смешивание дома.

Что будет, если смешать спирт и перекись водорода?

Случайное смешивание небольших количеств бытового изопропилового спирта и перекиси водорода обычно не влечет за собой опасную химическую реакцию наподобие той, что возникает при смешивании некоторых других чистящих средств. Однако смесь не обязательно будет дезинфицировать лучше, а ее использование может повредить определенные поверхности. Поэтому для домашней уборки эти средства более целесообразно применять отдельно.

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