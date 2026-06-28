Вода с лимоном. / © pixabay.com

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Стакан теплой воды с лимоном натощак уже давно считается одной из самых популярных утренних привычек среди поклонников здорового образа жизни. Ей приписывают способность очищать организм и укреплять иммунитет. Но помогает ли этот напиток похудеть?

Какую пользу может принести вода с лимоном с утра, кому она подходит, а кому от такой повадки лучше отказаться, рассказали эксперты изданию Vogue España.

Диетология Лаура Парада говорит, что когда речь идет о здоровье, чудес не бывает. А потому употребление лимонной воды — это не чистая магия. Впрочем, немало пользы для организма в этом есть.

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В то же время следует избегать напитка людям с изжогой или острым или хроническим гастритом, потому что лимонная кислота может стимулировать выработку желудочной кислоты, что приводит к ухудшению пищеварительных симптомов.

По словам диетологии, такой напиток помогает запустить процесс пищеварения утром, но это не имеет жиросжигающего эффекта. Он также успокаивает несварение желудка, изжогу и вздутие живота. Лимон также стимулирует выработку желчи и желудочного сока, поэтому может предотвратить образование газов.

Лимонный сок имеет высокое содержание витамина С, а также В, кальция, железа, магния, калия. Это укрепляет иммунную систему, а высокое содержание антиоксидантов полезно для кожи.

Эксперт говорит, что употребление части ежедневной нормы воды натощак — это эффективный способ ускорить метаболизм, увлажнить организм и восстановить водный баланс после многих часов без воды в течение ночи.

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Парад отмечает: важно, чтобы температура воды была теплой, а не горячей. Ведь, имея такую же температуру, как наше тело, она усваивается гораздо быстрее».

Способствует ли вода с лимоном похудению

Врач и специалист по питанию Монтсе Фолч объяснил: стакан воды с лимоном содержит около 2 ккал. Именно поэтому такой напиток нельзя считать средством похудения или набора веса.

Сок одного лимона содержит до 20% суточной нормы витамина С. Поэтому это и хороший способ начать день с дозой антиоксидантов, которые помогают бороться с окислительным повреждением.

Напомним, мы писали о напитках, которых и почему лучше избегать в жару.

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