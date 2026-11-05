Писательница Полли Данбар / © Daily Mail

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С подросткового возраста писательница Полли Данбар испытывала особую слабость к алкоголю. Ей нравилось в нем абсолютно все: от самого вкуса и вечернего ритуала с бокалом охлажденного напитка до ощущения подъема во время встреч с друзьями.

Однако со временем женщина стала понимать: эта симпатия оказалась односторонней. В свои 45 она все чаще замечает, что за краткую радость от выпитого приходится расплачиваться гораздо большей ценой в других областях жизни, пишет Daily Mail.

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Почему женщина решила бросить пить

«Как работающая из дома писательница и мама, которая сама воспитывает шестилетнего сына, я вряд ли когда-нибудь превышаю рекомендованную для женщин норму в 14 единиц алкоголя в неделю. Но пью я часто — где-то четыре вечера в неделю: иногда во время редких выходов в свет, а чаще — прямо на диване перед телевизором. И все чаще я замечаю, что даже скромная порция — пара бокалов моего любимого сухого белого вина — может испортить мне сон, спровоцировать изнурительные мигрени и вызвать такой экзистенциальный ужас, что хочется просто спрятаться под одеялом», — говорит Полли.

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Как и многие женщины среднего возраста, она постоянно устала, из-за чего становится раздражительной и менее терпеливой к своему сыну Нета, чем хотелось бы.

«Больше всего меня беспокоит (и это для меня что-то новое) то, как даже пара бокалов влияет на мою кожу. Когда-то похмелье почти не оставляло следов на моем молодом лице. Теперь же оно заявляет о себе во весь голос: темными кругами под глазами, а также сухой, покрасневшей и раздраженной кожей», — говорит Данбар.

Справа Полли до эксперимента, а слева после / © Daily Mail

«Трезвый октябрь»

Поэтому женщина решила поучаствовать в «Трезвом октябре» — отказаться от алкоголя на 31 день.

«Я с любопытством жду, каким будет результат. Буду ли я пробуждаться каждое утро бодрой и отдохнувшей, и станет ли моя кожа снова такой же свежей и сияющей, как у мои двадцать?» — говорит Полли.

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За всю свою взрослую жизнь женщина отказывалась от алкоголя только при лечении бесплодия, беременности и в первые месяцы жизни сына.

Перед экспериментом ее рост — 175 см, вес — 64 кг, индекс массы тела в пределах нормы. Давление — 104/71 мм рт. ст., что также является оптимальным показателем, а вот уровень холестерина в крови составляет 5,2 ммоль/л — немного выше желаемого предела.

Состояние кожи Полли оценил дерматолог Мохаммад Газави в лондонской клинике Skin Horizon. «Возраст» кожи составляет 47 лет, что на два года больше ее реального возраста.

«Чтобы отслеживать какие-либо изменения на лице в течение месяца, я решаю каждое утро делать селфи без макияжа в одном и том же месте на своей кухне. Увидев на первом снимке мешки под глазами, я бледнею», — призналась женщина.

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Также она купила кольцо Oura, чтобы оценить, как отказ от алкоголя в течение месяца повлияет на его сон.

В течение первой недели «трезвого месяца» ее изрядно тянуло на сладкое. Поскольку в бутылке белого вина содержится более 7 грамм сахара, после отказа от алкоголя может возникнуть достаточно сильная «сахарная ломка».

«На десятый день я с удивлением замечаю, что совсем не скучаю по своему вечернему бокалу вина. Оказывается, это было не столько наслаждение, сколько привычка, ассоциировавшаяся у меня с отдыхом; я повторяла ее, даже не задумываясь», — призналась Полли.

Какие изменения произошли после отказа от спиртного

Полли Данбар до и после эксперимента / © Daily Mail

Женщина после эксперимента

Сон Полли улучшился: кольцо Oura стабильно оценивает его выше 80 баллов, что соответствует категории «хорошо». В среднем она спала 7 часов 45 минут в сутки, причем показатели как быстрой (REM), так и глубокой фазы сна были на должном уровне.

Самым заметным стал прилив энергии. Также она заметила, что исчезло чувство вздутия. К концу октября она сбросила 3 фунта (около 1,4 кг).

«Кроме того, я стала менее резкой и раздражительной в общении с Натом, благодаря чему утреннее собрание стало гораздо более спокойным и гармоничным», — говорит женщина.

Результат холестерина составил 4,9 ммоль/л — это уже в пределах нормы.

Напомним, женщина по имени Эмили рассказала о том, до чего ее довела алкогольная зависимость. Она призналась, что годами пренебрегала гигиеной, почти не ела, теряла сознание и даже пила водку из ведра, в которую только что тошнило. Ее откровенный рассказ о жизни во время зависимости собрал миллионы просмотров в соцсетях.

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