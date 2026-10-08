Что случится с организмом, если спать на спине: врачи назвали плюсы и риски

Сон / © pexels.com

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С возрастом привычная поза для сна может перестать быть комфортной. А универсальной, которая все равно хорошо подходила бы всем, не существует. На выбор положения тела влияют состояние позвоночника, особенности здоровья, матрас и подушка. Поэтому важнее обращать внимание на самочувствие после пробуждения.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

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Как сон на спине влияет на позвоночник

Когда человек лежит на спине, вес тела распределяется по большей площади матраса. Если поверхность обеспечивает достаточную поддержку, то позвоночник может оставаться в относительно естественном положении. Для некоторых людей это означает меньшую нагрузку на шею, плечи и поясницу.

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Впрочем, сама поза еще не гарантирует комфортного сна. Важны также матрас и подушка. Если матрас слишком мягкий, отдельные части тела могут сильно погружаться в него, изменяя положение позвоночника. Слишком жесткая поверхность также подходит не всем.

Имеет значение и высота подушки. В положении на спине голова и шея должны иметь достаточную поддержку, но подушка не должна быть столь высока, чтобы голова наклонялась вперед. Это может вызвать утреннюю скованность или дискомфорт в шее.

Если во время сна на спине возникает напряжение в пояснице, некоторым людям может помочь небольшая подушка под коленями. Она немного изменяет положение таза и может снизить нагрузку на нижнюю часть спины.

Почему привычная поза для сна с возрастом может стать неудобной

Человек может годами спать в одном положении, а затем заметить, что утром начал просыпаться с болью в спине, плечах или шее.

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С возрастом изменяется подвижность суставов, состояние мускулов и позвоночника. Также могут возникать проблемы со здоровьем, влияющие на качество сна. Поэтому поза, которая раньше была комфортной, впоследствии может начать вызывать дискомфорт.

Поэтому не обязательно настаивать на привычной позиции только потому, что человек спал так много лет. Важно учитывать, как она чувствует себя утром.

Почему на спине можно сильнее храпеть

Одним из недостатков сна на спине для некоторых людей является усиление храпа. В таком положении под действием силы тяжести язык и мягкие ткани горла могут смещаться назад. Поэтому дыхательные пути могут становиться уже, а прохождение воздуха — вызывать характерный звук храпа.

Именно поэтому некоторые люди гораздо сильнее храпят, когда лежат на спине, тогда как на стороне проблема может быть менее выраженной.

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Если храп зависит от положения тела, можно обратить внимание, становится ли он слабее во время сна на боку. В то же время сильный регулярный храп не следует автоматически считать лишь неприятной привычкой — иногда он может быть связан с нарушениями дыхания во сне.

Сон на спине может ухудшать апноэ

При обструктивном апноэ сна верхние дыхательные пути во время сна могут неоднократно сужаться или временно перекрываться. У некоторых людей такие эпизоды чаще возникают именно в положении на спине.

Сон на боку может быть более благоприятным в таких случаях, однако изменить положение тела недостаточно для лечения апноэ.

Если человек очень громко храпит, близкие замечают у него паузы в дыхании, он просыпается от нехватки воздуха или постоянно чувствует сонливость днем, следует обратиться к врачу.

Почему после сна на спине может пересыхать во рту

Если в положении на спине человек чаще храпит, это может сопровождаться дыханием через рот. В таком случае слизистые пересыхают, из-за чего утром может появляться сухость во рту, раздражение или ощущение сухости в горле.

Если это происходит регулярно, следует обратить внимание на другие симптомы. Сочетание сухости во рту с сильным храпом, беспокойным сном, пробуждениями из-за нехватки воздуха или выраженной дневной сонливостью может свидетельствовать о нарушении дыхания во сне.

Как положение тела может влиять на изжогу

Поза во время сна может также влиять на симптомы рефлюкса. У некоторых людей лежание на спине способно усиливать изжогу или способствовать ее появлению.

Если человек вынужден спать на спине из-за других проблем, поднятие верхней части тела может помочь снизить дискомфорт. В то же время регулярную изжогу не следует объяснять только положением во время сна. Если симптомы часто повторяются, их следует обсудить с лечащим врачом.

Действительно ли сон на спине полезнее для кожи

Есть еще один эффект, который часто связывают со сном на спине: лицо не контактирует с подушкой всю ночь.

Во время сна на боку или животе кожа лица может длительно подвергаться механическому давлению, из-за чего после пробуждения на ней могут оставаться временные изломы. На спине такого давления нет.

Однако это не означает, что сон на спине предотвращает появление морщин или останавливает старение кожи. На состояние кожи влияет значительно больше факторов, поэтому положение во время сна является одним из них.

Нужно ли заставлять себя спать на спине

Нет необходимости заставлять себя спать на спине только потому, что кому-то эта поза кажется более полезной для позвоночника. Если человек комфортно спит на боку, просыпается отдохнувшим и не испытывает боли или других проблем, менять привычное положение не обязательно.

Во время сна человек естественно меняет положение тела, поэтому нет нужды всю ночь сознательно удерживаться в одной позе.

Лучший ориентир — самочувствие. Если после сна нет боли или других неприятных симптомов, нет оснований изменять положение тела. Если же на спине усиливаются храп, изжога, боли в шее или спине, можно попробовать другую позу.

Напомним, что особенно важно обратить внимание на паузы в дыхании, пробуждение из-за нехватки воздуха и сильной дневной сонливости.

При таких симптомах следует обратиться к врачу, поскольку проблема может быть связана не просто с неудобной позой для сна, а с нарушением дыхания во сне.

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