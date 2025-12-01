ТСН в социальных сетях

Что случится с водой, если долить ее в чайник до кипяченой — результат вас шокирует

Многие привыкли доливать воду в чайник, не дожидаясь, пока она остынет. Кажется, это экономит время, но на самом деле такая привычка портит вкус напитка.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Почему нельзя доливать воду в чайник после закипания

Почему нельзя доливать воду в чайник после закипания / © pexels.com

Химики объясняют: при повторном кипячении вода теряет часть кислорода — именно он отвечает за свежесть и мягкость вкуса.

Когда в чайник добавляют новую воду, старая и свежая смешиваются. Поэтому вкус становится плоским, тяжелым и неестественным. Кроме того, многократное кипячение способствует образованию накипи. Соли кальция и магния оседают на стенках чайника и изменяют вкус воды.

Специалисты отмечают: чай, заваренный на такой воде, теряет аромат. Листья чая не раскрываются полностью, а напиток становится горьким.

Некоторые исследования показывают, что повторное кипячение повышает концентрацию нитратов и фторидов в воде. В больших количествах они могут оказаться вредными.

Поэтому эксперты советуют наливать в чайник только то количество воды, которое нужно для приготовления. Это обычное правило сохраняет вкус и качество напитка.

Мастера чая отмечают: вкус зависит не только от сорта чайных листьев. Вода играет не менее немаловажную роль.

В Китае и Японии относятся к воде для чая с особым вниманием. Там никогда не используют повторно кипяченую воду.

Чайные сомелье утверждают: даже начинающий сразу почувствует разницу. Чай на свежей воде всегда более мягкий и ароматный.

Повторное кипячение также ускоряет износ чайника. Накипь разрушает нагревательные элементы и сокращает срок службы прибора.

Инженеры советуют регулярно очищать чайник от накипи, но лучше всего — не допускать его появления.

Некоторые хозяйки считают, что долив воды экономит время и ресурсы. На самом деле это часто приводит к дополнительным затратам на ремонт или замену чайника.

Поэтому привычка доливать воду в чайник после закипания — одна из самых вредных. Она портит и вкус, и качество напитка.

