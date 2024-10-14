Что сначала обжаривают для плова: запомните простое правило – и ваше блюдо всегда будет вкусным

Чтобы приготовить вкусный и ароматный плов, нужно знать когда и какие ингредиенты к нему добавлять.

Существует много рецептов этого блюда. И все еще в Сети продолжаются дискуссии о том, что нужно обжаривать для плова первым: мясо или овощи. Запомните важное правило, чтобы блюдо получилось максимально ароматным.

Классический плов отличается очень простым секретом, который знают все опытные кулинары.

Если вы все еще думаете, что сначала обжаривать: мясо или лук, то вам ответ. Сначала на сковороду выкладывают именно лук. Только после того, как она станет золотистого цвета и будет готова, к ней можно добавлять мясо.

Только при такой последовательности масло впитает запах и вкус лука, а затем передаст их мясу. Иначе получится не очень хорошо, потому что лук будет томиться в мясном соке.

Как только вы добавите мясо, не перемешивайте ингредиенты. Сначала оно должно слегка "схватиться" и получить корочку. Только тогда оно не отдаст все свои соки и останется максимально сочным. После этого можно перемешать продукты и обжарить их со всех сторон.

Теперь можете добавить морковь. И снова не перемешивайте все ингредиенты, а немного подождите. Нужно, чтобы морковь поначалу стала мягкой.

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