Что советуют агрономы сделать со смородиной в ноябре, чтобы получить ягоды как вишни

Смородина радует нас вкусными, полезными ягодами. При правильном уходе ягоды могут быть размером как вишни. Важным шагом для этого является правильная подготовка растения к зиме. Именно в ноябре нужно сделать основные, важные этапы по уходу за кустарником.

Уход за смородиной в ноябре

Специалисты советуют не мульчировать смородину соломой или другой органикой. Из-за того, что она будет долго разлагаться, перекроет доступ к азоту, корням не будет хватать питательных веществ. Также есть значительный риск заражения – в соломе с большим комфортом уживутся грибки и вредные микроорганизмы. Для мульчирования лучше использовать перегной. Он не пропустит холод, а ближе к весне станет первым эффективным удобрением.

Осенью смородины, как и другим растениям, нужна вода. Без достаточного количества жидкости, растение не сможет хорошо пережить зиму и правильно развиваться. Молодые побеги могут отмерзнуть. Поэтому, когда листья смородины уже опали, а средняя температура приближается к нулю, но еще не имеет заморозков, пора проводить влажно зарядный полив. В первой половине ноября — это как раз самое подходящее время.

Для осенней обработки смородины можно приготовить простой рабочий раствор. В ведро воды добавьте 50 г коричневого мыла, которое можно натереть на терке для лучшего растворения. Затем добавьте одну столовую ложку медного купороса и стакан золы. Раствор приобретет немного голубого цвета. Возьмите обычный веник, увлажните его в подготовленном растворе и опрыскивайте кусты смородины. Вы можете не использовать распылитель, потому что опрыскивание веником быстрее и проще. Остатки раствора выливайте под кусты. Это поможет предотвратить размножение болезней и вредителей в почве.

В ноябре не поздно удобрить кустики. смородины калием и фосфатом. Калийно-фосфатные удобрения помогут в формировании почек, повысят устойчивость растения к морозам, увеличат урожай.

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