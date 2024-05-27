Что советуют стилисты для тонких и редких волос, чтобы придать хороший объем

Стрижки и прически для объема на тонкие волосы

Если у вас редкие, тонкие волосы не волнуйтесь, есть разнообразные варианты стрижек, которые вам подойдут, с которыми вы будете выглядеть модно.

Тонкие волосы всегда можно подстричь так, чтобы они были объемными, говорят стилисты. Главное, как они отмечают, не использовать триммер или филирование ножницами.

Для тонких и жидких волос эксперты рекомендуют такие варианты стрижек и укладок для придания их объема и формы.

Стрижки для тонких и жидких волос

Варианты стрижек "лестница", слоями или градуированные стрижки

Чем отличаются градуированные стрижки от стрижек лестницей? Градуированные стрижки создают плавный переход между длинами волос, как от коротких к длинным, так и от длинных к коротким (если смотреть от шеи к макушке). Она обычно выполняется в нижних секциях головы и имеют оттяжку волос до 90 градусов по отношению к голове. Данная техника подходит тонким негустым волосам.

Градирование придает волосам визуальной густоты, плотности, а также можно варьировать уровень объема, т.е. поднять их выше, опустить ниже и в целом, корректировать форму головы.

Стрижка "лестницей" подразумевает оттяжку волос выше 90 градусов. Чаще выполняется в верхней части головы, придает волосам текстуру, объем, гармонично дополняют определенные формы стрижек. В стрижке "лестница", слоями, ступеней почти не видно, в градуированной стрижке они четко выражены.

Стрижка слоями

Стрижка слоями

Челки для тонких и жидких волос

Хотя многие женщины с тонкими волосами не решаются подстричь челку, стилисты советуют сделать это. Челка, подстриженная прямо на лоб, идеально подойдет женщинам, у которых проблемы с тонкими волосами.

Челка для тонких волос

Боб на короткие, тонкие волосы и волосы средней длины

Оптимальным вариантом для тонких прядей станет боб на короткие и средние волосы. В результате постепенного удлинения волос до срезов создается пышная прическа, удобная и практичная в домашнем уходе.

Боб рекомендуется сочетать с асимметрией, боковым пробором, в таком случае контраст объемной и более гладкой стороны придает динамичность стрижке.

Боб на короткие волосы

Стрижка пикси для редких коротких волос

Веселая и кокетливая прическа помимо того, что всегда «подстриженная» скроет тонкие и уставшие волосы.

Пикси для коротких волос

Если слишком короткая стрижка смущает вас, можно остановиться на пикси-боб. Эта прическа соединила в себе все самые главные плюсы двух стрижек, что гарантирует модный и красивый объем, даже если у вас очень тонкие или редкие волосы.

Пикси боб

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