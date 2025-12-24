Что стоит есть, чтобы избежать похмелья: врач поделилась секретом

Что стоит есть, чтобы избежать похмелья / © otravleniy.net

Зимние праздники часто сопровождаются пышными застольями в кругу родных или друзей. Однако чрезмерное потребление алкоголяможет испортить утро следующего дня. Чтобы избежать изнурительного похмелья и головной боли, британский врач советует обратить внимание на один конкретный продукт.

Об этом пишет The Mirror.

Врач-реаниматолог, которая известна под ником @neenziemd в TikTok рассказала, что употребление сыра может помочь предотвратить похмелье, поэтому на вашем праздничном столе должна быть сырная тарелка.

«Если вы собираетесь провести вечер в кругу родственников или друзей и употреблять алкоголь — вам необходимо съесть несколько кусочков сыра накануне. Сыр может уменьшить риск возникновения похмелья, ведь он имеет высокое содержание белка, жира и сложных углеводов, которые покрывают желудок, что уменьшает всасывание алкоголя», — пояснила врач.

Сыр может способствовать более эффективной переработке алкоголя организмом и защитить печень от негативного воздействия. Кроме того, он восстанавливает запас полезных веществ, в частности витамина В и кальция, которые активно теряются при употреблении спиртных напитков.

Также врач подчеркивает, что кальций поддерживает здоровье нервов и мышц, а витамин «В» является ключевым для энергии и обмена веществ.

«Лучший алкоголь — это отказ от него, но если вы планируете выпить, сначала съешьте сыра», — советует специалист.

В то же время семейный врач сети «LloydsPharmacy» Бхавини Шах объяснила, как различные дозы спиртного влияют на организм и когда возникает похмелье.

По словам эксперта, лишь одна-две единицы алкоголя (где единица — это 10 мл чистого спирта) ускоряют сердцебиение и делают человека общительным. Однако уже после четырех-шести единиц начинает страдать нервная система: замедляется реакция и ухудшается способность принимать адекватные решения.

Критическим пределом врач называет восемь единиц алкоголя — это примерно четыре стандартных бокала вина или четыре пинты (примерно 0,56 л — Ред.) легкого пива. На этом этапе печень не успевает переработать токсины за ночь, что гарантирует тяжелое утро с нарушением зрения и сна.

Если же доза выпитого алкоголя превышает десять единиц, тогда возникает серьезная интоксикация с нарушением координации, тошнотой, обезвоживанием и острой головной болью.

