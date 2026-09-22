Что стоит иметь дома впрок и как сохранить продукты без света

Запасы на зиму

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Украина входит в осенне-зимний период в условиях полномасштабной войны. Риск атак на энергетическую инфраструктуру остается, а вместе с ним — вероятность длительных отключений электроэнергии и других бытовых затруднений. В таких условиях следует заранее продумать, что должно быть дома, если определенное время не будет работать холодильник, не будет возможности пользоваться электроплитой или возникнут перебои с работой магазинов и логистикой.

В то же время делать огромные запасы на несколько месяцев вперед не обязательно. Часть экспертов предостерегает от ажиотажных закупок и советует прежде всего позаботиться о действительно необходимых вещах. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, которым важно иметь препараты, которые они принимают постоянно.

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Другой подход — сформировать дома умеренный запас продуктов, долго сохраняющихся и помогут пережить несколько дней или недель с перебоями электроснабжения. Кулинарка и фудблогерка Валентина Саенко советует запасать, прежде всего, те продукты, которые семья обычно ест. То есть нет смысла покупать мешок крупы, которую никто дома не любит, только потому, что она долго хранится.

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Какие продукты следует иметь впрок

Основу запаса могут составлять крупы, макароны, хорошо хранящиеся овощи и фрукты, а также консервы. Среди овощей подойдут картофель, капуста, морковь, свекла и тыква, среди фруктов — яблоки.

Важно предусмотреть и источники белка, которые можно хранить без холодильника. Это могут быть консервированные тунец и сардины, фасоль, нут или мясные промышленные консервы. Самостоятельно делать мясные паштеты или тушеную без соответствующего оборудования опасно из-за риска ботулизма.

Не стоит строить весь аварийный рацион только на быстрой лапше, сухарях и печенье. Даже во время длительных отключений желательно иметь разные группы продуктов, крупы и макароны как источник углеводов, рыбные, мясные или бобовые консервы как источник белка, растительное масло, семена и орехи, а также овощи и фрукты. Дополнительно можно держать дома мед, чёрный шоколад и ореховую пасту.

Сколько продуктов нужно в две недели

Единой нормы для всех нет. Количество зависит от возраста, образа жизни, обычного рациона и количества людей в семье. Поэтому готовый список лучше использовать только как ориентир.

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Для одного человека примерно на 2 недели предлагают предусмотреть 1,5-2 кг кускуса, овсянки или гречки и еще 1,5-2 кг риса, булгуру или макарон из твердых сортов пшеницы. Также можно иметь около 1 кг муки, 10-14 небольших банок белковых консервов и 4-6 овощных банок.

Из овощей ориентиром могут быть около 6 кг картофеля, капусты, моркови и свеклы вместе. К этому запасу можно добавить одну тыкву, 1–2 кг яблок, банку ореховой пасты, несколько плиток черного шоколада, мед, семена, орехи, растительное масло и специи. Это не обязательный набор, который нужно купить полностью, его следует приспособить к пищевым привычкам конкретной семьи.

Как правильно хранить крупы

Большой запас не будет смысла, если продукты испортятся раньше, чем понадобятся. Особенно это касается круп и муки.

Перед продолжительным хранением рис, булгур и муку советуют подержать в морозильной камере в течение 3–4 дней. После этого продукт нужно достать, дать ему нагреться до комнатной температуры и тогда пересыпать в герметичную стеклянную или пластиковую тару. Если сразу закрыть холодную крупу, внутри может образоваться конденсат. В дальнейшем запасы следует держать в сухом месте.

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Где держать овощи и яблоки

Для картофеля, капусты, свеклы, лука и тыквы важны прохладное место и отсутствие излишней влаги. Овощи должны быть сухими и невредимыми. Их можно сложить в картонные или деревянные ящики или тканевые мешки и регулярно перебирать. Если одна картофелина или луковица начала гнить, ее лучше сразу убрать, чтобы порча не распространялась. Неразрезанная тыква также может храниться достаточно долго.

Яблоки лучше держать в отдельности от других овощей и фруктов. Они выделяют этилен — газ, который может ускорять созревание и старение других плодов. Для длительного хранения яблок также требуется прохладное место.

Почему лучше покупать маленькие консервы

Если электроэнергии нет долго и холодильник уже не поддерживает безопасную температуру, возникает проблема хранения открытых консервов. Именно поэтому для аварийного запаса удобны небольшие консервные банки, которые можно съесть за один или два приема.

Не стоит оставлять открытую банку прямо в прохладной квартире и рассчитывать, что продукт не испортится. Определить опасные бактерии по запаху или внешнему виду не всегда возможно. После открытия нужно соблюдать условия и сроки хранения, указанные изготовителем.

Что понадобится, если нет света

К зиме полезно подготовить не только еду. Среди практичных вещей — термос с широким горлом, ручной консервный нож, термосумка и аккумуляторы холода. Последние помогут определенное время поддерживать более низкую температуру в термосумке или холодильнике.

Туристическая горелка может помочь вскипятить воду или разогреть пищу, но пользоваться ею нужно только со строгим соблюдением требований производителя и правил пожарной безопасности. Особенно опасно использование оборудования, не предназначенного для закрытых помещений, из-за риска пожара и отравления угарным газом.

Что можно приготовить с минимумом энергии

Полезно иметь продукты, не требующие длительной варки. Кускус и овсянку можно залить крутым кипятком и оставить до готовности. Некоторые виды гречихи также можно запаривать, тогда как рис, булгур и обычные макароны в основном нуждаются в варке.

К каше можно добавить рыбные или мясные консервы, фасоль, кукурузу, растительное масло, семена и специи. К примеру, кускус достаточно запарить кипятком, а затем смешать с консервированным тунцем и кукурузой. Овсянку можно сделать сладкой — с сухофруктами, ореховой пастой и шоколадом — или соленой, добавив консервы, масло, соевый соус и семена.

Еще более простой вариант, вообще не нуждающийся в плите, — салат из консервированной фасоли, тунца и кукурузы. Главное во время блекаутов — планировать порции так, чтобы открытые продукты не приходилось долго хранить без должного охлаждения.

Запас должен быть практичным, а не огромным

Готовясь к зиме, нет необходимости скупать все, что долго стоит на полке. Гораздо практичнее оценить, сколько людей в семье, что они обычно едят, какие блюда можно приготовить без электричества и сколько продуктов реально удастся правильно хранить.

Лучше иметь меньший, но продуманный запас из продуктов, которые будут точно использованы. А самый удобный принцип — постепенно пополнять его и использовать более старые продукты первыми, чтобы крупы, консервы и другие запасы не лежали годами без надобности.

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