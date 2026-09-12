Что стоит купить до зимы 2026 года: список важных продуктов и вещей

Что купить впрок на зиму / © pexels.com

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Особо стоит подумать о вещах, которые пригодятся в случае перебоев со светом, водой или отоплением. Собрали практический перечень того, что желательно иметь дома зимой.

Какие продукты купить про запас

Основу домашнего запаса лучше состоять из долго хранящихся продуктов, из которых можно быстро приготовить простую и сытную пищу.

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Из круп следует приобрести гречку, рис, овсянку, пшено и другие виды, которые любит ваша семья. Пригодятся макароны, мука, масло, соль и сахар.

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Не лишними будут и готовые продукты:

мясные и рыбные консервы;

консервированная фасоль, горошек, кукуруза и овощи;

паштеты;

сухарики и хлебцы;

печенье и крекеры;

орехи и сухофрукты;

мед;

сгущенка;

молоко длительного хранения;

чай и кофе.

При покупке обращайте внимание не только на срок годности, но и на способ приготовления. В случае длительного отключения электроэнергии полезно иметь хотя бы несколько продуктов, которые можно есть без варки и разогрева.

Не нужно покупать то, что семья обычно не ест. Лучше принять дополнительные упаковки привычных продуктов и постепенно использовать их, пополняя запас новыми.

Овощи, которые можно хранить зимой

Если есть подвал, подвал, кладовая или другое прохладное место, осенью можно приобрести овощи длительного хранения.

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Самыми практичными будут картофель, морковь, свекла, лук и чеснок. Количество следует определять с учетом условий хранения: большие запасы бессмысленны, если продукты будут скоро портиться.

Не забудьте сделать запас воды

Вода — одна из важнейших вещей, о которой стоит позаботиться раньше времени.

Дома желательно иметь отдельно питьевую воду и небольшой запас технической. Последнюю можно использовать для бытовых нужд, если водоснабжение временно исчезнет.

Периодически проверяйте запас и обновляйте его, особенно если вода сохраняется в течение длительного времени.

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Проверьте домашнюю аптечку

Перед зимой следует провести ревизию аптечки. В первую очередь проверьте сроки годности препаратов и уберите все просроченное.

Особое внимание следует уделить лекарствам, которые члены семьи регулярно принимают по назначению врача. Их запас лучше планировать раньше времени.

Также дома полезно иметь обычные средства первой помощи: бинты, пластыри, антисептики и другие необходимые вещи.

Лекарство следует хранить в соответствии с условиями, указанными в инструкции, и не покупать медикаменты без необходимости только на всякий случай.

Бытовая химия и средства гигиены

Когда вы составляете список покупок на зиму, легко вспомнить о гречихе и консервах и забыть об обычных бытовых вещах.

Проверьте, достаточно ли дома:

мыла;

зубной пасты;

туалетной бумаги;

влажных и сухих салфеток;

средств личной гигиены;

стирального порошка или геля;

средства для мытья посуды;

необходимых средств для уборки.

Делать огромные запасы нет нужды. Достаточно иметь небольшой резерв того, что используется каждый день.

Как подготовить дом к холодам

Еще до начала отопительного сезона следует проверить, насколько хорошо квартира или дом удерживают тепло.

Обратите внимание на окна и двери — даже небольшие щели могут создавать ощутимый сквозняк. При необходимости их можно утеплить заранее.

Посмотрите также зимние вещи. Теплые одеяла, пледы, носки, домашнюю одежду и обувь лучше подготовить еще осенью.

Полезно определить самую теплую комнату в доме. При проблемах с отоплением именно там семье будет проще сохранять комфортную температуру.

Владельцам частных домов следует заблаговременно проверить систему отопления и позаботиться о требуемом топливе, если оно используется.

Что нужно иметь дома на случай отключения света

Отдельно проверьте все, что поможет пережить несколько часов без электроэнергии.

В первую очередь нужны исправные фонарики. Убедитесь, что к ним есть заряженные аккумуляторы или запас батарей.

Полезными могут быть павербанки, аккумуляторные лампы и светильники, зарядные устройства и другие автономные источники питания.

При использовании портативной зарядной станции или источника бесперебойного питания проверьте их исправность и уровень заряда до наступления холодов.

Небольшой радиоприемник, работающий от батареек, может стать дополнительным источником информации при отсутствии электроэнергии и интернета.

Позаботьтесь о детях

Если в семье есть маленький ребенок, общий список покупок нужно дополнить в соответствии с возрастом.

Заранее проверьте запас детского питания, подгузников, влажных салфеток и других средств, которыми пользуетесь каждый день.

Особенно это касается специального питания или вещей определенной марки, которые не всегда можно быстро найти в ближайшем магазине.

Не забудьте о домашних любимцах

Корм для кота или собаки тоже лучше не оставлять на последний день.

Можно приобрести дополнительную упаковку сухого или влажного корма, наполнитель и другие необходимые средства по уходу.

Если животное регулярно получает ветеринарные препараты, следует заранее проконсультироваться с ветеринаром по поводу необходимого запаса.

Соберите важные документы в одном месте

Паспорта, свидетельства, документы на жилье и автомобиль, страховые полисы и другие важные бумаги не должны быть разбросаны по разным шкафам.

Удобно сложить их в одну папку, которую можно быстро взять с собой.

Также следует иметь копии важнейших документов. Электронные копии можно хранить на защищенном носителе или в другом безопасном месте.

Что купить на зиму 2026: краткий список

Перед походом в магазин проверьте дома семь основных категорий: продукты длительного хранения, питьевую воду, необходимые медикаменты, средства гигиены, теплые вещи, автономное освещение и подзарядку, а также все необходимое детям и домашним животным.

Главное — не скупать все подряд. Составьте список именно для своей семьи и покупайте необходимое постепенно. Часть запаса можно добавлять в обычные еженедельные покупки — так подготовка к зиме не станет большой одноразовой нагрузкой на семейный бюджет.

Несколько дополнительных упаковок продуктов, запас воды, заряженный павербанк, исправный фонарик и упорядоченная аптечка занимают немного места, но могут существенно облегчить быт, если привычные коммунальные услуги станут временно недоступными.

Поэтому лучшее время проверить домашние запасы — до наступления холодов. Пройдитесь по этому списку, вычеркните то, что уже имеете, и постепенно докупите то, чего не хватает.

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