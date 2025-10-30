Что стоит посадить просто сейчас: шесть овощей, которые дадут ранний и обильный урожай

Что сажать в октябре и ноябре / © Фото из открытых источников

Реклама

Осень не означает конец садоводческого сезона. По словам эксперта по садоводству Джесс Кали, именно октябрь является «идеальным временем» для посева некоторых культур, которые хорошо переносят прохладу и принесут ранний урожай весной. Специалист объяснила, что зимовка таких растений помогает получить более сильные и урожайные всходы.

Об этом сообщило издание Mirror.

Кали объяснила, что определенные овощи прекрасно переносят зимовку под слоем мульчи или защитой теплиц, поэтому весной растут быстрее и дают больший урожай.

Реклама

По ее советам, в октябре еще можно высеять шесть видов овощей:

Пак-чой. Китайская капуста, которая прекрасно растет в прохладный период. Семена можно высевать в теплице, под укрытием или в открытый грунт в регионах с мягким климатом. Эта культура быстро созревает, и может дать урожай еще до конца года.

Зимний салат. Морозостойкие сорта зимнего салата можно сажать с конца лета до поздней осени. Они подходят для выращивания как на открытом воздухе, так и в холодных теплицах или контейнерах. Такой салат обеспечит свежую зелень даже в зимние месяцы.

Лук. Озимые сорта лука высаживают в виде семян или севка с октября по январь. Это позволяет растениям укорениться до морозов и весной быстрее развиваться. Урожай собирают следующим летом.

Чеснок — одна из самых простых культур для осенней посадки. Зубчики сажают заостренным концом вверх на глубину около 2,5 см, оставляя между ними 15 см. В регионах с тяжелыми почвами чеснок советуют высаживать сначала в модули с компостом, чтобы избежать гниения, а весной пересаживать в открытый грунт. Мульчирование помогает сохранить тепло и влагу.

Бобы. Семена бобов можно высевать в октябре или ноябре, чтобы получить ранний урожай весной. Эксперт советует выбирать морозостойкие сорта и сажать в хорошо дренированную почву. Посев возможен как в открытом грунте, так и в контейнерах в прохладной теплице.

Горох. Эту культуру также стоит высевать осенью — с октября по ноябрь. Гладкосемянные сорта, в частности «Метеор», хорошо переносят холод и дают ранние весенние побеги. Посев можно проводить как в грунт, так и в контейнеры, защищая от дождя и грызунов.

Напомним, осень 2025 года — идеальное время для планирования следующего садового сезона. Именно сейчас садоводы выбирают раннеспелые сорта малины, чтобы уже в 2026 году наслаждаться первыми ароматными ягодами.