Что стоит посадить просто сейчас: шесть овощей, которые дадут ранний и обильный урожай

Осенний посев поможет получить обильную зелень уже весной. Эксперт поделилась списком шести культур, которые лучше всего высевать именно сейчас.

София Бригадир
Что сажать в октябре и ноябре

Что сажать в октябре и ноябре / © Фото из открытых источников

Осень не означает конец садоводческого сезона. По словам эксперта по садоводству Джесс Кали, именно октябрь является «идеальным временем» для посева некоторых культур, которые хорошо переносят прохладу и принесут ранний урожай весной. Специалист объяснила, что зимовка таких растений помогает получить более сильные и урожайные всходы.

Об этом сообщило издание Mirror.

Кали объяснила, что определенные овощи прекрасно переносят зимовку под слоем мульчи или защитой теплиц, поэтому весной растут быстрее и дают больший урожай.

По ее советам, в октябре еще можно высеять шесть видов овощей:

  • Пак-чой. Китайская капуста, которая прекрасно растет в прохладный период. Семена можно высевать в теплице, под укрытием или в открытый грунт в регионах с мягким климатом. Эта культура быстро созревает, и может дать урожай еще до конца года.

  • Зимний салат. Морозостойкие сорта зимнего салата можно сажать с конца лета до поздней осени. Они подходят для выращивания как на открытом воздухе, так и в холодных теплицах или контейнерах. Такой салат обеспечит свежую зелень даже в зимние месяцы.

  • Лук. Озимые сорта лука высаживают в виде семян или севка с октября по январь. Это позволяет растениям укорениться до морозов и весной быстрее развиваться. Урожай собирают следующим летом.

  • Чеснок — одна из самых простых культур для осенней посадки. Зубчики сажают заостренным концом вверх на глубину около 2,5 см, оставляя между ними 15 см. В регионах с тяжелыми почвами чеснок советуют высаживать сначала в модули с компостом, чтобы избежать гниения, а весной пересаживать в открытый грунт. Мульчирование помогает сохранить тепло и влагу.

  • Бобы. Семена бобов можно высевать в октябре или ноябре, чтобы получить ранний урожай весной. Эксперт советует выбирать морозостойкие сорта и сажать в хорошо дренированную почву. Посев возможен как в открытом грунте, так и в контейнерах в прохладной теплице.

  • Горох. Эту культуру также стоит высевать осенью — с октября по ноябрь. Гладкосемянные сорта, в частности «Метеор», хорошо переносят холод и дают ранние весенние побеги. Посев можно проводить как в грунт, так и в контейнеры, защищая от дождя и грызунов.

Напомним, осень 2025 года — идеальное время для планирования следующего садового сезона. Именно сейчас садоводы выбирают раннеспелые сорта малины, чтобы уже в 2026 году наслаждаться первыми ароматными ягодами.

