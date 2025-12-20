ТСН в социальных сетях

Что строго запрещено делать в Святой вечер: важные советы

Ужин накануне Рождества в семейном кругу очень важен.

Коляда.

Издревле Святой вечер – это символический день, когда семья готовится к Рождеству. В этот день семья собирается вместе, ужинает в дружеской атмосфере, но без громкого веселья. Среди наших предков были некоторые запреты. Однако считалось, что соблюдение простых правил в этот день приносит мир, благополучие и благодать Божью в дом.

Что запрещено делать в Святой вечер и какие приметы существуют - в материале ТСН.ua.

Очень важно было и есть сейчас - не садиться за стол к первой звезде. Праздничный ужин должен начаться после того, как на небе появится звезда. По верованиям, именно это событие знаменует рождение Иисуса Христа.

Вечером в канун Рождества нельзя:

  • ссориться и ругаться;

  • выполнять тяжелую работу;

  • одалживать деньги и что-то отдавать из дома, чтобы «не вынести достаток»;

  • оставлять пустой стол – это считается знаком бедности;

  • нельзя быть скупым, иначе год будет «убогим»;

  • нельзя пить алкоголь, ибо Святой вечер – постный и духовный день;

  • отказывать в гостеприимстве, потому что так можно навлечь несчастье;

  • выбрасывать пищу, потому что она считалась благословенной.

Напомним, мы писали о традициях на Святой вечер 2025. С давних времен и по сей день это семейный праздник, объединяющий христианские верования с народными обычаями. Главная традиция этого вечера – собираться семьей за столом, когда на небе засияет первая звезда.

