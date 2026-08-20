Что такое анчоусы, как их правильно готовить и с чем есть: ответ профессиональных поваров

Как готовить и есть анчоусы / © Unsplash

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Анчоусы часто путают с обыкновенной соленой рыбой или даже сардинами, хотя это отдельный вид мелкой морской рыбы. В кулинарии их ценят не столько за размер, сколько за насыщенный вкус: даже небольшое количество филе способно сделать блюдо более ароматным и придать ему выразительный пикантный оттенок. Анчоусы используют в соусах, салатах, закусках, пасте, пицце и горячих блюдах.

Что такое анчоусы

Анчоусы — это небольшая морская рыба семьи анчоусовых. Она обитает в разных морях и океанах, а в кулинарии чаще всего используется в соленом, маринованном или консервированном виде.

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После отлова рыбу обычно засаливают, а затем выдерживают определенное время. В результате филе приобретает характерный насыщенный вкус и аромат. Именно поэтому анчоусы редко используют в качестве основного ингредиента большой порции блюда — обычно достаточно нескольких филе.

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Важно не путать анчоусы с сардинами. Это разные виды рыбы, хотя в консервированном виде они могут иметь схожий внешний вид.

Почему анчоусы такие соленые

Чаще всего в магазинах продают именно соленые или консервированные анчоусы. Соль используется для их хранения и в то же время формирует характерный вкус.

Поэтому дополнительно солить блюдо нужно очень осторожно. Во многих рецептах повара сначала добавляют анчоусы, чтобы отдали свой вкус, а уже потом оценивают, нужна ли еще соль.

Если филе кажется слишком соленым, его можно промыть или вымочить в воде, после чего промокнуть бумажным полотенцем. Однако длительное вымачивание может сделать вкус менее выразительным.

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Как правильно готовить анчоусы

Особенность анчоусов состоит в том, что их не обязательно готовить как обычную рыбу. Консервированное или соленое филе уже готово к употреблению.

Один из самых популярных способов использования — растворить анчоусы в горячем оливковом масле. При нагревании филе постепенно распадается и превращается в ароматное основание для соуса. При этом готовое блюдо не обязательно будет иметь ярко выраженный «рыбный» вкус.

Анчоусы также можно добавлять к чесноку, луку, томатам, зелени и специям. Они хорошо смешиваются с оливковым маслом и кислыми компонентами, например лимонным соком.

С чем есть анчоусы

Анчоусы имеют очень обширное кулинарное применение. Один из самых известных вариантов — салат «Цезарь», где анчоусы используют для создания характерного пикантного вкуса заправки.

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Не менее удачно они совмещаются с пастой. Филе можно растворить в оливковом масле вместе с чесноком, добавить помидоры, перец или зелень и получить насыщенный соус без сложной подготовки.

Анчоусы хорошо смакуют с хрустящим хлебом, сливочным маслом, помидорами, оливками и свежей зеленью. Их можно положить на брускету или небольшой кусочек поджаренного багета.

Еще один популярный вариант — пицца. Небольшое количество анчоусов хорошо сочетается с томатным соусом, cыром, оливками, каперсами и луком.

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