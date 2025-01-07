Что такое "черный лед" на дорогах: водителей предупредили об опасности

Вождение автомобиля зимой может стать настоящим испытанием даже для опытных водителей. А новички, которые первую зиму водят автомобиль, могут к тому же недооценить опасность погоды, например, "черный лед" на дорогах.

С приходом зимы появляется вероятность образования гололеда на дорогах, что может быть очень опасно для всех участников движения. Но один из самых коварных видов гололеда, из-за которого часто происходят ДТП – это черный лед, почти незаметный на дороге.

Об этом пишет The Sun.

Черный лед — это очень тонкий слой льда, который образуется на дорогах в теплые зимы. При этом дорожное покрытие выглядит просто мокрым, что может ввести в заблуждение водителей и привести к аварии.

На самом деле такой лед не черный, а прозрачный. И на самом деле, водитель видит цвет дорожного покрытия, а тонкая ледяная корка только придает ему "мокрый эффект". Такой лед образуется, когда температура воздуха колеблется около нуля, а температура дорожного покрытия держится на 1-2 градуса ниже нуля. В результате влага из воздуха – туман, дождь изморось – конденсируется на холодном асфальте и быстро замерзает очень тонким, почти незаметным слоем.

Правила вождения автомобиля на "черном льду"

"Если вы случайно выехали на гололед, важно сохранять спокойствие. Снижение скорости имеет решающее значение, однако не следует резко нажимать на тормоза, так как это может привести к заносу автомобиля", – пишет издание.

Если есть возможность, то во время гололеда лучше вообще отказаться от поездки на автомобиле. Однако, если ехать все же необходимо, нужно помнить правила вождения на скользкой дороге:

не крутить резко рулем;

разгоняться и тормозить как можно плавнее;

держать увеличенную дистанцию с другими транспортными средствами;

двигаться с минимальной скоростью;

категорически нельзя ездить на "нейтралке".

И одно из важнейших правил для тех, кто все же рискует выезжать на гололед – шины вашего автомобиля должны соответствовать сезону и иметь достаточную высоту протектора, чтобы машина имела лучшее сцепление с дорогой и не скользила.

Напомним, в ПДД написано, что высота протектора автомобильных шин должна быть не менее 1,6 мм, однако многие водители забывают об этом правиле. При этом в Польше к безопасности на дорогах относятся очень серьезно, поэтому беспечность украинских водителей в чужой стране может стоить им нескольких десятков тысяч гривен.

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