Что такое хумус и с чем его есть: польза и вред продукта

Рассказываем, что такое хумус и чем он полезен, кому противопоказан продукт и с чем его есть.

Что такое хумус

Хумусом называют нут, который перетерли до консистенции пюре. Это традиционное израильское и арабское блюдо. На арабском даже самое растение нут бараний называют тоже хумусом. Используют его как самостоятельную закуску, заправку для салатов или соус.

Хумус очень часто едят в средиземноморских странах, популярен он на Ближнем Востоке и Африке. Доподлинно неизвестно, когда его приготовили впервые. Но рецепты хумуса находили в египетских и арабских кулинарных книгах. В Европе хумус стал подаваться к столу гораздо позже. Только в XX веке. А в США его увезли беженцы из ливана только в 1975-х годах.

Нутрициологи отмечают, что нут, являющийся основой хумуса, содержит 27% суточной нормы белка, а также углеводы, жиры, минералы, пищевые волокна, большое количество микроэлементов (в частности, фосфора, марганца, меди, калия, серы, цинка, кальция витамины A, C, E, K, бета-каротин. Есть в нем фитоэстрогены, биоактивные вещества, жирные кислоты Омега-3.

Из чего производят хумус

Из чего делают хумус / Фото: Unsplash

Сам по себе нут нет насыщенного вкуса, поэтому к хумусу по рецепту обязательно добавляют оливковое масло, всевозможные специи, кунжут (в виде тахини пасты), лимонный сок. Существует множество вариантов приготовления хумуса. Часто к нему добавляют и различные добавки, например жареные кедровые орехи, сладкая и острая паприка, вяленые томаты, маслины и оливки, чеснок и т.д.

Существует и чистый хумус без сложений. Он отличается нейтральным слегка гороховым вкусом с небольшой кислой ноткой от лимонного сока. Во многих культурах хумус готовят не из нута, а из бобов, орехов эдамами, брокколи или цветной капусты. Хотя это не хумус в классическом понимании, но такое блюдо можно назвать хорошим аналогом.

Чем полезен хумус

Нут всегда используется в средиземноморской диете и диете для снижения риска развития сахарного диабета второго типа. Полезен он также при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Нут улучшает гликемический индекс и нормализует вес.

В одной порции хумуса (30 грамм или 2 столовые ложки):

калорийность – 50 ккал;

белок – 2 г;

жиры – 1 г;

углеводы – 7 г;

клетчатка – 2 г;

сахар – 1 г.

Хумус помогает контролировать аппетит, насыщает организм и лучше, чем высокоуглеводные блюда, утоляет голод.

Чем полезен хумус / Фото: Unsplash

Хумус – отличный источник растительного протеина.

В нуте содержится много белка, восстанавливающего клетки организма. Такая пища помогает повысить уровень энергии, а вместе с овощами может стать полноценным обедом. Диета с достаточным количеством белка является отличным способом лечить и предотвращать ожирение.

В хумусе содержатся витамины

В классическом хумусе содержатся микроэлементы, в частности кальций, калий, железо, цинк, магний, а также витамины группы В. Это отличный источник фолиевой кислоты, которая крайне необходима беременным. Цинк – микроэлемент, поддерживающий работу иммунной системы. Тахини, входящий в хумус, это ингредиент, полученный из кунжута. В нем большое количество витамина Е, действующего как антиоксидант, борется со свободными радикалами, необходимое для поддержания здоровья эпителиальных тканей.

В хумусе много клетчатки

Согласно достижениям, клетчатка полезна для работы сердца, помогает пищеварению и снижает риск сахарного диабета второго типа. При ежедневном употреблении клетчатка снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов.

Хумус полезен для сердца

В хумусе содержится оливковое масло, являющееся отличным источником полезных для сердца жиров. Согласно исследованиям, употребление 10 г (две чайной ложки) оливкового масла первого холодного отживания ежедневно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 10%.

Хумус снижает уровень холестерина

Врачи утверждают, что нут помогает не только увеличить количество полезных жиров, но снижает уровень плохого холестерина. В одном из исследований 47 здоровых взрослых соблюдали диету с добавлением пшеницы или нута. Через пять недель у тех, кто ел нут, уровень плохого холестерина упал на 4,6%.

Хумус помогает регулировать уровень сахара

Благодаря хорошему балансу клетчатки, жиров, белков лучше усваивается сахар. Вареный нут имеет низкий гликемический индекс, то есть он полезен для снижения риска резистенции к инсулину, который может стать причиной диабета.

Кому хумус противопоказан и почему

Кому нельзя есть хумус / Фото: Pexels

Если вы решили попробовать хумус в первый раз, начните с небольшой порции. Дело в том, что у некоторых людей это блюдо может вызвать негативные реакции ЖКТ на бобовые, в частности, метеоризм и запор.

Следует помнить, что хумус калориен, поэтому переедать его не стоит. Это может закончиться быстрым набором лишнего веса. В день достаточно 2-3 ложек хумуса с чем-нибудь легким, например, морковкой или огурцом.

Есть и противопоказания. Хумус не рекомендуется есть людям с проблемами пищеварительной системы. Ведь это грубая клетчатка, которая может быть тяжелой для пищеварения. В нем содержатся пищевые волокна, требующие расщепления в кишечнике бактериями, поэтому происходит газообразование.

Не следует его употреблять людям с холециститом, мочекаменной болезнью, панкреатитом, заболеваниями кишечника, острым воспалением поджелудочной железы. При пониженной или повышенной кислотности может возрасти риск вздутия, обострение гастрита, метеоризм. Противопоказано блюдо за запоров и диареи.

Хумус противопоказан подагры, так как в нуте содержатся пурины, которые во время распада образуют молочную кислоту, что может вызвать обострение болезни. Важно помнить, что нут усугубляет усвоение некоторых микроэлементов, в частности кальция и железа.

С чем есть хумус

С чем есть хумус / Фото: Unsplash

Хумус можно есть как самостоятельное блюдо, но чаще всего его подают как закуску. Он прекрасно сочетается со свежими овощами, в частности огурцами, морковью, помидором, сельдереем. Также хумус можно смазывать на хлебце или лепешке.

Реже хумус используют как соус для пиццы или запеканок. За добавление острых специй получается отличная закуска к морепродуктам или мексиканским кукурузным чипсам. Также хумус иногда используют в качестве заправки для мясных и овощных салатов.

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