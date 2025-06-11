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Что такое каперсы простыми словами: что они напоминают, с чем их едят
Каперсы все чаще появляются на столе украинцев. Давайте разбираться, что это за продукт, и как его едят.
Каперсами называют небольшие, нераскрытые бутоны зеленого цвета, которые собираются из кустов средиземноморского растения Capparis spinosa, произрастающего в Италии, Испании, Греции и т.д.
Они употребляются в кулинарной традиции многих государств мира. О них упоминается даже в древнегреческих и древнеримских текстах. Каперсы обычно использовали в качестве приправы к разнообразным блюдам. Распространения в Европе они получили в Средние века. Однако в то время они больше использовались в медицине.
Какие бывают каперсы
В магазинах можно встретить каперсы в разных формах:
большие — бутоны больше по размеру (7-14 мм), имеют более мягкий и выраженный вкус, поэтому их используют в тех рецептах, где нужна лишь сдержанная выраженность каперсов, в украинских магазинах встречается редко;
маленькие — самый распространенный вид каперсов с ярким вкусом и ароматом, размер бутонов 5-7 мм, они идеально дополняют большинство блюд, добавляя солоноватые и кисловатые нотки (маринады, салаты, закуски, соусы);
плоды — это зрелые плоды из куста, отличающиеся более мягкой текстурой, выраженным кислым вкусом, преимущественно используются в салатах.
Какой вкус у каперсов
Вкус каперсов достаточно интересен, его трудно описать одним словом. Они отличаются уникальным сочетанием солености, кислоты, лёгкой стрижки.
В кулинарии каперсы используют как в свежем, так и в консервированном виде. Обычно их добавляют в готовые блюда в последние минуты, для более выраженного вкуса.
Свежие в магазинах найти довольно сложно. Они обладают нежной текстурой и вкусом. Соленые каперсы отличаются очень интенсивным вкусом и сильным ароматом. Сушеные имеют довольно насыщенный вкус и аромат, часто используются как приправа. Маринованные каперсы предварительно маринуются в масле или уксусе, с добавлением трав, специй. Последние обычно наиболее распространены.